Cómo los zurdos piensan y sienten de forma diferente

Históricamente, a los zurdos siempre se les ha dejado de lado. Hasta hace relativamente poco tiempo, ser zurdo estaba estigmatizado y a veces se consideraba como una anormalidad o signo de debilidad. Los niños zurdos estaban obligados a aprender a escribir con la mano derecha, lo cual solía afectarles negativamente.



Por supuesto, ahora se sabe que no pasa nada por ser zurdo. Como explica en la web Scientific American el psicólogo Stephen Christman, de la Universidad de Toledo (Ohio, Estados Unidos), apenas existen pruebas que sugieran que los zurdos tienen algún tipo de hándicap físico o psicológico. A lo largo de la historia, los zurdos han supuesto alrededor del 10 o el 15% de la población en general. El hecho de que este rasgo haya permanecido estable tras numerosas generaciones apunta a que la zurdera no es una debilidad evolutiva, como muchos psicólogos del pasado creían.

No obstante, esta característica sí conlleva ciertas diferencias psicológicas y neurológicas. Las investigaciones no se han completado, pero hay varios aspectos comprobados sobre los perfiles cognitivos y psicológicos de los zurdos:

Pueden pensar más rápido

En principio, los zurdos pueden usar ambos lados de su cerebro con más facilidad y eficiencia.

Según un estudio australiano publicado en 2006 en la revista Neuropsychology, los zurdos suelen tener conexiones entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro, lo que les permite procesar la información con más rapidez. Los autores del estudio evaluaron el rendimiento de los participantes con una tarea que medía el tiempo de transferencia entre los hemisferios del cerebro, y en la que tenían que usar ambos lados del cerebro al mismo tiempo.

La investigación desveló que los participantes zurdos procesaban más rápido la información entre ambos lados del cerebro, una ventaja cognitiva que los podría beneficiar en ámbitos como los videojuegos y los deportes.

Los zurdos tienden a la izquierda (no ideológicamente)

La mano que utilizas puede tener un efecto sorprendente en la forma en que juzgas ideas abstractas, como el valor, la inteligencia y la honestidad.

Un estudio de 2009 de la Universidad de Stanford descubrió que las personas zurdas y diestras pueden favorecer de forma implícita su lado dominante. En el estudio, los participantes observaban dos columnas de ilustraciones y tenían que decir cuáles les parecían más alegres, honestas, inteligentes y atractivas. Los zurdos eligieron implícitamente ilustraciones de la columna de la izquierda, mientras que los diestros tendían a escoger imágenes del lado derecho.

“Los zurdos piensan de forma implícita que lo bueno está en la izquierda y lo malo en la derecha, aunque conscientemente, y de forma explícita, todo en el lenguaje y la cultura les dice justo lo contrario”, señala en un comunicado el psicólogo y principal autor del estudio Daniel Casasanto.

Los zurdos tienen ventaja en algunos deportes

Aunque menos del 15% de la población mundial es zurda, el 25% de los jugadores de béisbol de la Major League son zurdos. ¿Por qué? Quizá porque suelen tener un tiempo de reacción más rápido, como se descubrió en el estudio australiano citado anteriormente.

No obstante, existe otro motivo. Varios estudios han desvelado que aparentemente los zurdos tienen ventaja en los deportes interactivos, como el boxeo, la esgrima, el tenis y el béisbol. En cambio, esta ventaja no se extiende a deportes no interactivos, como la gimnasia y el submarinismo. Es posible que, debido a su orientación física y sus movimientos distintos, los zurdos sean capaces de desconcertar a sus oponentes diestros, que están acostumbrados a competir con otros jugadores diestros.

Su cerebro puede organizar las emociones de forma diferente

Tu mano dominante puede determinar cómo se colocan las emociones en tu cerebro. Un estudio de 2012 publicado en la revista PLoS ONE descubrió que en los zurdos la motivación estaba asociada a una mayor actividad en el hemisferio derecho del cerebro, mientras que en los diestros se cumplía justo lo contrario.

Esto puede tener importantes consecuencias a la hora de controlar los trastornos del comportamiento y la ansiedad, que a menudo se tratan mediante estimulación cerebral para aumentar la actividad neural en el hemisferio izquierdo.

“Teniendo en cuenta lo que mostramos aquí, este tratamiento, que ayuda a los diestros, puede ir en detrimento de los zurdos, ya que les da justo lo contrario de lo que necesitan”, señala uno de los autores del estudio, el psicólogo Geoffrey Brookshire, en un comunicado.

Los zurdos pueden ser más creativos

Muchos expertos y estudios han apuntado a un vínculo entre los zurdos y la creatividad. ¿Es esto real? Muy probablemente. Ciertas investigaciones han demostrado que a los zurdos se les da mejor el pensamiento divergente (la capacidad de pensar en muchas soluciones para un solo problema), un distintivo cognitivo de creatividad. Sin embargo, cabe destacar que los estudios muestran correlación, no causalidad, así que los descubrimientos no son del todo concluyentes.

Otra posibilidad, que propone el psicólogo Chris McManus de la University College London en su libro Right-Hand, Left-Hand, es que el cerebro de los zurdos tenga el hemisferio derecho mucho más desarrollado, lo cual se asocia al pensamiento creativo.

Existe un vínculo adicional entre la zurdera y la creatividad; es un poco especulativo, pero también intrigante. Al crecer en la minoría de los zurdos y verse como diferentes, algunos niños zurdos pueden llegar a desarrollar lo que se conoce como mentalidad del outsider, una tendencia a tener una imagen de sí mismo más individualizada, y no orientada al grupo. Esa mentalidad puede predisponer a una persona a desarrollar cualidades como independencia y no conformidad, lo que los psicólogos han asociado al pensamiento creativo y la innovación.

Frases para cambiar Vidas