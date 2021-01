Llama Presidente cubano a enfrentar la epidemia con eficiencia

Cuando hablamos de prioridades hay que centrarse en tres temas fundamentales, y el primero de ellos es el enfrentamiento con eficiencia a la COVID-19. Hay que volver a levantar todo el sistema de atención a la pandemia, con la experiencia que tenemos y que hemos aplicado en otros momentos complejos, manifestó en Matanzas el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al resumir una reunión de trabajo efectuada en el teatro de la escuela provincial del Partido, José Smith Comas.

«Todas las reglas para el ingreso domiciliario se alteraron», dijo al reflexionar sobre el aislamiento inicial, que fue efectivo y cortó la cadena de contagio de los asintomáticos: «Al aislar a los sospechosos, contactos de sospechosos y contactos de los positivos, nos estábamos adelantando a la pandemia», aseveró el mandatario.

El doctor Roberto Morales Ojeda, viceministro primero, criticó los errores cometidos en la aplicación de los protocolos epidemiológicos y la baja percepción de riesgo de la población matancera, que se encuentra en la fase de transmisión autóctona, y llamó a buscar los contactosintradomiciliarios, a intensificar la pesquisa clínica, priorizar a las personas vulnerables y aprovechar la auto pesquisa.

Las personas cometen errores e indisciplinas y el país asume los gastos, criticó Díaz-Canel, y aseguró que se ha bajado la percepción del riesgo tanto en el ámbito personal como institucional.

Mario Sabines Lorenzo, gobernador de Matanzas, leyó un informe en el que precisaba que a partir del mes de diciembre la provincia enfrenta un rebrote del virus con un incremento de casos muy por encima de momentos anteriores.

“Presentamos una tasa se incidencia en los últimos 15 días de 80,9 por cada 100 000 habitantes, con 438 casos activos, y se controlan 189 focos con 668 casos”.

El también vicepresidente del Consejo de Defensa en el territorio enumeró las principales sugerencias de la población, como un mayor accionar contra quienes violan las medidas por falta de percepción del riesgo; erradicar las malas condiciones y fallas en las atenciones en centros de aislamiento y solucionar la falta de cloro en los comercios.

ORDENAR LA ECONOMÍA

En cuanto a la Tarea Ordenamiento (TO), el mandatario señaló que fue diseñada para ordenar la economía y que significará un momento de estímulo al trabajo, a la productividad, la eficiencia y el bienestar de la población. Como está concebida, debe mejorar la relación salario-precio, lo que significa elevar el poder adquisitivo de la población.

«Han transcurrido más de veinte días de su implementación y hemos cometido un grupo de errores por burocracia, por no pensar, por no estudiar bien las normas, a lo que se le adicionan complejidades que a la propia TO le impone la vida, que es más rica que todo lo que se pueda diseñar», enfatizó el Jefe de Estado.

Subrayó que se sabe dónde están los problemas y las insatisfacciones, y ya se han dado respuestas inmediatas porque se ha trabajado oyendo mucho lo que plantea la población. Precisó que a lo que queda por definir también se conoce cómo hay que darle respuesta.

«Hay que cerrar este mes con esas posibles soluciones y ajustes ya implementados, para que el mes de febrero sea de tránsito más normal en las condiciones del ordenamiento y nos empiece a dar también la perspectiva de cuánto ordena la economía», sostuvo Díaz-Canel.

Aclaró que habrá situaciones que la TO no podrá resolver, por lo que quedan como estudio y se seguirán analizando. Porque tenemos temas pendientes, postergados, ya aprobados en el Congreso del Partido Comunista, a los cuales tenemos que dar una salida en estos tiempos, agregó.

Igualmente fue tratado el tema de la producción agropecuaria, la disponibilidad de plantas medicinales, flores, frutales y la aplicación de la ciencia y la tecnología en ese sector.

Al referirse a la producción de alimentos, dijo que ese asunto tiene que ver con el bienestar de la población y la estabilidad del país, por lo que consideró que no se debe seguir tratando como se ha venido haciendo: «Hay que revisar todo el sistema productivo y lograr que se potencie localmente, que el municipio cuente con lo necesario para producir alimentos, con estructuras que estén al mando de los propios territorios», insistió el Presidente.

Alejandro Gil, viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación, dio a conocer que en este corto periodo en Matanzas se ha dado empleo a 2 337 personas, de ellas 1 756 en el sector estatal y 581 en el no estatal: «Ese tema genera incentivos», manifestó Gil, al catalogar que el impacto de las medidas en ese aspecto ha sido positivo.

Según trascendió en el encuentro de trabajo, como parte de la estrategia de enfrentamiento y control a coleros, acaparadores y revendedores, en Matanzas se implementaron acciones que derivaron en 26 228 actuaciones, incluidas 12 785 multas por delitos como propagación de epidemias (465), especulación y acaparamientos (565), actividad económica ilícita (367), receptaciones (471), hechos contra la autoridad (504) y delitos económicos (276).

De los 1 158 individuos identificados como coleros, fueron procesados judicialmente 49, y el resto advertidos y multados.

En esta ocasión acompañaron también al Presidente, José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca y Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, junto a otros integrantes del Consejo de Ministros.