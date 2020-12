La gran conjunción de Júpiter y Saturno, uno de los eventos astronómicos más espectaculares del 2020

Astrónomos y aficionados alrededor del mundo entero esperaron con ansiedad para ver la Gran Conjunción, el momento en que Júpiter y Saturno, parecen acercarse aunque en realidad están a millones de kilómetros de distancia el uno del otro.

Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del sistema solar, no se habían acercado tanto como hoy desde 1623. Así que el interés mundial que despertó el asunto fue enorme. Desde Australia, como se observa en el siguiente Tweet, incluso quedaron retratadas las lunas del primero.

La diferencia entre aquella fecha y nuestra era es que hoy contamos con todo tipo de telescopios, un instrumento que para entonces no existía, y nos permitieron ver el fenómeno con mucha más claridad. En la siguiente imagen el astrofotógrafo Damian Peach compartió en redes sociales una de sus mejores imágenes del fenómeno observado ayer.

@peachastro

#jupitersaturnconjunction on Dec 21st at 00:18UT. https://t.co/3RtfDFD1Yw A combination of several exposures to reveal the moons of both planets. The GRS is visible on Jupiter. Titan is seen to lower right of Saturn. https://t.co/bmteP3UDjN