Impone Cienfuegos record de anotaciones para la serie 60

Los Elefantes de Cienfuegos (8-7) le dieron con todo a los Industriales de La Habana (11-5), con un marcador que reflejó ataque descomunal de 21 carreras por 6, parando a los Azules y deteniendo su racha de victorias en 3, la primera derrota de los capitalinos en sus predios del Estadio Latinoamericano.



Esas 21 anotaciones son récord para la Serie 60, pues ningún equipo había producido 20 en lo que va de temporada (Indios, Toros y Alazanes tienen triunfo esta campaña donde anotaron 19 veces).



El juego empezó muy activo, con 8 carreras para los Elefantes y 6 para los Industriales en mismo primer acto, pero los cienfuegueros no pararon de batear, mientras los capitalinos se olvidaron de pisar el plato en el resto del duelo.



Daniel Pérez, Pavel Quesada y Yusniel Ibáñez dispararon jonrones, en tarde donde Cesar Prieto pegó 5 hits, 2 de ellos dobletes.



El apagafuegos de los Elefantes, José Ozuna tiró 6 entradas y un tercio sin carreras y se anotó la victoria. Por los Azules los primeros tres lanzadores no lograron sacar más de un out per cápita y en total los 7 que pitchearon regalaron 8 boletos, 3 wild-pitches y un pelotazo.