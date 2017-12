La historia de La ‘niña pelota’ causó gran controversia e indignación ya que fue abandonada por sus padres cuando nació pues no tenía piernas. Ahora es para muchos un gran ejemplo de superación, fortaleza y valentía. La pequeña Qian Hongyan nunca se rindió y continúa tratando de llevar una vida lo más apegado a la normalidad.

Después de ser abandonada por sus padres biológicos, un matrimonio la adoptó, sin embargo, no contaban con el dinero suficiente para comprar prótesis especiales para que pudiera caminar, así que su abuelo, con todo su amor y creatividad, hizo lo que estaba a su alcance, cortó una vieja pelota de baloncesto y con dos asas de madera, enseñó a su nieta a desplazarse.

Muchos la llamaron ¨Basketball Girl¨ (chica baloncesto). Esta pequeña originaria de la provincia de Yunnan, ha recibido desde su adopción, mucho amor, cuidados y apoyo por parte de su familia adoptiva. En una ocasión se viralizaron imágenes sobre ella y las personas comenzaron a hacer donativos a la familia, así fue posible que Qian viajara a Beijing en el 2007, para recibir prótesis especiales con las cuales pudiera caminar.

Después de un tiempo, la pequeña comentó cuanto anhelaba ser atleta y su perseverancia la llevó a ser Campeona Nacional de los Juegos Paralímpicos Nacionales en el año 2009, además de haber ganado varias medallas anteriormente. Tanto esfuerzo dio fruto y ahora esta hermosa joven es millonaria.

No cabe duda de cuanto ha hecho el esfuerzo, la tenacidad, la pasión y la disciplina y aunque Qian confiesa que no fue nada fácil para ella aprender a utilizar las prótesis ni tampoco moverse en el agua, no se rindió hasta que por fin lo consiguió. Definitivamente ¨querer es poder¨.

Qian se han convertido en un gran ejemplo de superación, sobre todo para aquellas personas que padecen alguna discapacidad, a pesar de haber sido rechazada por sus padres biológicos, de vivir en condiciones de pobreza y pasar por un sinfín de dificultades, la joven jamás se rindió y ahora es una triunfadora, una verdadera inspiración para el mundo entero. Después de muchos años pudieron hacerle un prototipo de piernas y luce muy hermosa.

Tomado de porquenosemeocurrio.net