Grammy 2021 afectados por acusaciones de discriminación racial

La revista The Rolling Stone anunció este viernes que tres de los artistas nominados a Mejor Álbum Infantil en los Premios Grammy 2021 pidieron su retiro de la lista por considerar que hubo discriminación racial en la selección.

La revista especializada en música destacó que la declaración se hizo junto a la organización Family Music Forward (FMF). Los implicados en el hecho fueron el dúo independiente de bluegrass Okee Dokee Brothers, el intérprete de música folk Alastair Moock y la agrupación Dog on Fleas.

Según el escrito en The Rolling Stone, el texto expresó que los músicos no podían “beneficiarse en conciencia de un proceso que, tanto este año como históricamente, ha pasado por alto a mujeres y artistas negros”.

El texto también destacó que el cofundador de FMF, Aaron Nigel Smith dijo que la decisión de la entidad de abordar las frustraciones de los manifestantes fue positiva y le dio la oportunidad de hacer recomendaciones para un cambio real en esta industria y dentro de la organización.

Smith afirmó que el equipo de liderazgo está consciente y dispuesto, en tanto oficializó una mesa redonda más amplia en el mes de febrero para discutir sobre estos temas con la participación de artistas negros.

