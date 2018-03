Excluyen a los campesinos cubanos del Foro de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas

El representante de los CDR, que participa en el Foro de la Sociedad Civil Cubana “Pensando Américas”, al denunciar el hecho aseguró que la organización envió las solicitudes de inscripción con tiempo suficiente, pero no los aprobaron.

“Los CDR y la ANAP no fuimos aceptados por el comité organizador de la Cumbre, que no es más que la propia OEA, pero no nos amilana. Sabemos que no les conviene que los CDR estén allí, porque esa es la voz de más de ocho millones y medio de cubanas y cubanos, que vivimos durante años enfrentados al imperialismo, a la OEA, una organización que no tiene prestigio”, comentó Alfredo Pérez.

A pesar de ello, Alfredo asegura que los CDR sí estarán presentes en la cita regional, “porque la inmensa mayoría de los miembros de la sociedad civil cubana son cederistas. Entonces, seremos una de las organizaciones mejor representadas”, aseveró. (Tomado de Cubadebate)