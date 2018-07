España se va de Rusia 2018; Piqué e Iniesta se despiden de La Roja

Andrés Iniesta anunció este domingo, que con la eliminación de España del Mundial de Rusia 2018, dice adiós a la selección nacional y “se acaba una etapa maravillosa”.

“Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así”, dijo Iniesta en la zona mixta del estadio Luzhniki, donde España quedó apeada en los octavos de final del Mundial, tras perder 4-3 en la tanda de penaltis contra Rusia.

Piqué había anunciado en octubre de 2016 que abandonaba La Roja después del Mundial. “Dejo la Selección tras el Mundial 2018 de Rusia. Hace tiempo que ya lo tengo en la cabeza. Siempre lo he dado todo en el campo y aunque hay gente que me lo ha agradecido, hay otros que no quieren que esté”, dijo Piqué.arta o no. El entrenador entendió que lo mejor era eso y es una lástima caer en los penaltis, es cruel”.

Instalada en una imagen alejada de la brillantez que le condujo a la gran cita de Rusia, España se despidió del Mundial sin mostrar su potencial. Con un dominio sin pegada en un duelo en el que especuló ante un rival inferior en calidad que encomendó todo a la tanda final. Los fallos de Koke y Aspas más la ausencia de una intervención de De Gea impulsaron el triste final de la leyenda Iniesta.

Croacia venció también en penales

En el otro partido de la jornada, Croacia sufrió para alcanzar los cuartos de final del Mundial de Rusia y mantener viva la ilusión de una generación que esperó a los penaltis para eliminar a Dinamarca, que estuvo a punto de acabar con la historia de Luka Modric en los Mundiales.

Al equipo del mago croata se le apagó la luz en el momento más inoportuno. Parte de culpa la tuvo el rocoso planteamiento danés, que consiguió anular las ideas de la estrella balcánica. El jugador del Real Madrid vive con la continua amenaza de que cada partido puede ser su último en un Mundial y contra los daneses estuvo a punto de despedirse. (Con información de As y EFE)