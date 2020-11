Entregan en Cienfuegos Premio Provincial de Historia a Doris Era González

La Unión de Historiadores de Cuba en Cienfuegos entregó esta mañana de miércoles el Premio Provincial de Historia a la destacada investigadora, directora de programas de Radio y locutora cienfueguera Doris Era González.

Era González, Premio Nacional de Radio, rememoró a RCM su relación con los investigadores locales Florentino Morales y José Diaz Roque, de quienes resaltó su ejemplo.

«Desde que descubrí la historia de Cienfuegos, me entusiasmé con ella y profundicé más. En eso incidió la Radio, porque al escribir un programa histórico tuve que investigar. Inicié muy joven en la sección de Historia en el Partido Provincial, ahí surgieron los primeros textos que se editaron y ganaron premios en el Concurso Primero de Enero», confesó la también profesora.

«A Florentino Morales, siempre lo he tenido como un ejemplo, por ser una persona que me ayudó en las investigaciones históricas. Mi trabajo en la Radio, me obligaba a investigar. Y me llevó a temas que yo no pensaba descubrir. Cumplí una misión que necesitaba hacer», añadió.

La conocida comunicadora ostenta Premios en el Concurso Nacional de Historia Primero de Enero con los títulos publicados por Mecenas Crónica de una emisora, Radio Ciudad del Mar, 1936-1983 y La Radio en Cienfuegos, entre otros.

El reconocimiento lo han otorgado en Cienfuegos Orlando García Martínez, Irán Millán Cuétara y Andrés García Suárez.

También, durante la jornada en saludo al Día del Archivero, en la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés presentaron el documental Cubanita, La Novia de la Patria, relacionado con la vida de la patriota cienfueguera Rita Suárez del Villar, de los realizadores Bárbaro Cabezas, Emilio Cachán y Erwin Hernández.

Los realizadores del audiovisual entregaron al Centro Cultural una copia del valioso material histórico.