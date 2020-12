Encuentran a más mamíferos que brillan con biofluoriscencia

En los últimos años, los investigadores han encontrado que la biofluorescencia es más común entre los mamíferos de lo que se pensaba, como en caso de las ardillas voladoras que brillan de color rosa. Por lo tanto, los científicos se animaron a establecer hasta qué punto está presente este rasgo en nuestra herencia de mamíferos al analizar a los monotremas, como los ornitorrincos (Ornithorhynchus anatinus).

Una vez que se reveló el brillo entre los ornitorrincos, el curador de Mamalogía del Museo de Australia Occidental, Kenny Travouillon, y la bióloga Linette Umbrello comenzaron a dirigir rayos ultravioletas a diferentes especímenes de las colecciones del museo.

Y hasta ahora sus hallazgos han estado lejos de ser decepcionantes. Por ejemplo, los investigadores revelaron vombátidos de neón, así como bilbies de orejas brillantes.

Biofluorescent Australian mammals and marsupials take scientists by surprise in accidental discovery https://t.co/T6ACL5IaJg

«Solo lo hemos probado en dos docenas de mamíferos, por lo que no se trata de una búsqueda exhaustiva. Probablemente alrededor de un tercio de ellos brillaron», señaló Travouillon.

Estos mamíferos luminiscentes incluyen ornitorrincos, equidnas, bandicoots, bilbies, cuscuses y algunos murciélagos. Así, las criaturas australianas se unen a una serie de otros seres vivos que se biofluoresizan y que incluye a insectos, ranas, peces y hongos.

La biofluorescencia ocurre cuando un ser vivo absorbe radiación de alta energía como la ultravioleta y luego emite luz a una frecuencia más baja. Han sido identificadas muchas proteínas que pueden producirlo en la piel o en otros tejidos de los animales, incluso los huesos y dientes, comenta la científica forense de vida silvestre del Museo Australiano, Greta Frankham, a ScienceAlert.

After platypus was shown to glow under UV light, couldn’t resist trying bilbies… their ears and tails shine bright like a diamond! #bilby #uv pic.twitter.com/wL82RDdFYb

— Kenny Travouillon (@TravouillonK) November 3, 2020