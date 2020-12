En vivo: Ingresos, precios y empleo en la Tarea Ordenamiento

Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos; Marta Elena Feitó Cabrera, Ministra de Trabajo y Seguridad Social y Meisi Bolaño Weiis, ministra de Financias y Precios, comparecen ahora en el espacio televisivo Mesa Redonda, abordando el tema ingresos, precios y empleo, una tarea de ordenamiento Segundo de los programas dedicados a la Tarea Ordenamiento, el tema de hoy tiene un interés general, debido a su transversalidad, afirmó Feitó Cabrera.

Feitó Cabrera recordó que la escala salarial está integrada por 32 grupos y que la reforma integral de salario entraña un ordenamiento a partir de una jerarquización de cargos, personal técnico… y así se va armando una escala salarial. Para establecer esa jerarquía se toma en cuenta la responsabilidad, intensidad y complejidad del trabajo en cuestión.

La titular despejó una interrogante de alumnos de la Cujae a través de las redes sociales en relación con si se mantiene el estipendio estudiantil, al afirmar que no solo se mantiene sino que además se incrementa. La ministra de Trabajo y Seguridad Social se refirió al plus salarial que devengarán los master y doctores en Ciencia, con 440 y 825 pesos respectivamente. Reiteró el concepto de que ningún trabajador va a quedar desamparado, sino todo lo contrario. Se elimina la Resolución 114, que para algunos trabajadores resultó favorable, pero para otros no.