Elecciones: preguntas y respuestas (Parte II)

Sobre elecciones en Cuba continuamos conversando con el Dr. José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y profesor Titular de la Universidad de La Habana. (Parte I)

–¿Cómo se configuró el Estado una vez adoptada la Constitución de 1976?

–Va a prever primeramente, que el órgano supremo del poder del Estado va a ser la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y un elemento que va a distinguir a la Constitución de 1976 es que abandona las posiciones preestablecidas de la tripartición de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial); y dice que el poder en Cuba es uno solo, es el poder que ejerce el pueblo, que lo va a ejercer directamente, o a través de las asambleas del Poder Popular y de los órganos que de esta se derivan.

–¿Qué características tiene la Asamblea Nacional del Poder Popular?

–Es un órgano unicameral, nada más tiene la cámara de diputados, y va a ser un órgano no permanente.

«Es un órgano en el que todos sus integrantes rinden cuentas y además, todos son revocables en sus cargos. Hay una ley que está establecida que se llama Ley de Revocación para los Cargos del Poder Popular, que establece el procedimiento a seguir para revocar a cualquiera de los integrantes de la Asamblea Nacional.

«Además, sus integrantes no son profesionales en los cargos. Si usted va a la dirección de trabajo y pide la nomenclatura de cargos y salarios de los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, le van a decir: eso no existe. Porque en la Asamblea Nacional, los ocho diputados que tenemos cargos profesionales, los salarios que devengamos son los de nuestro cargo anterior. No hay cargo con salario preestablecido, y ese elemento va a signar no solamente a la Asamblea Nacional, sino a las restantes asambleas del país, las provinciales y municipales».

–En el país existen dos tipos de elecciones, las generales y las parciales, y de las parciales se conforman las Asambleas Municipales. Cada dos años y medio hay elecciones parciales donde se eligen las Asambleas Municipales.

«Yo siempre digo que la Asamblea Municipal es el pivote central de la democracia revolucionaria cubana, por eso es un grave error que todos los días no trabajemos en fortalecer la Asamblea Municipal y el papel del delegado. Hoy por hoy el enemigo de la Revolución centra todas sus aspiraciones en debilitar la Asamblea Municipal para apoderarse de ella, o por lo menos para que accedan a ella sus representantes. Entonces fortalecer la Asamblea Municipal y la figura del delegado es un papel estratégico en la defensa de la Revolución».

–Una pregunta que se hacen muchas personas es ¿cómo se eligen los delegados si en Cuba no existen partidos que postulen a los candidatos?

–El que postula directamente es el pueblo en su circunscripción electoral. Se convocan las elecciones, se crean comisiones electorales y asistimos a las reuniones, y nosotros, en nuestra libre y espontánea decisión proponemos a mano alzada quiénes deben ser nuestros delegados. Y en cada circunscripción hay que postular no menos de dos ni más de ocho personas.

«Aquí nadie ha ido a unas elecciones y le han presentado una boleta y le han dicho, estos son los militantes del Partido por los que tiene que votar, ni a nadie lo postulan por ser militante del Partido, se puede tal vez invocar ese elemento como un reflejo de vanguardia, de buena conducta, de buen proceder, de vocación de servicio público, pero no porque se establezca como requisito en nuestras leyes la condición de militantes del Partido para acceder a algún cargo público».

–A su juicio, ¿cuáles son los mecanismos para el control y la transparencia de las elecciones en el proceso parcial?

–Existen dos mecanismos para controlar la decisión de un proceso electoral y cambiarlo: o cambia el registro electoral e incluye a personas que no existen, o cambia en las urnas la decisión a través de las boletas depositadas.

«Una característica de nuestro registro electoral es el fácil acceso al mismo. Todas las mujeres tienen sus hijos en hospitales, cuando ese nene nace, allí va un funcionario del registro de estado civil y le va a pedir los datos personales del niño, y llena una planilla. Después la mamá va al registro de identidad y le dan la tarjeta de menor de su hijo y cuando ese niño llega a los 16 años de edad, automáticamente lo inscriben en el registro electoral; no hay que hacer ninguna gestión, ni pagar ningún impuesto; ya automáticamente es elector del país.

«El segundo paso es que las autoridades electorales entregan el registro electoral a los dirigentes en los CDR para que verifiquen en sus cuadras si esas son las personas que residen ahí, así está la oportunidad de saber quien vive ahí, quién se mudó, quien falleció etc.

«Pero si eso fuera poco, ese registro electoral después se pone en los lugares públicos, como mismo las biografías de los candidatos, y todos podemos revisarlo. Ahí está la transparencia y el control popular sobre el registro de electores.

«La otra forma, es controlar la votación. ¿Quién cuida nuestras urnas? Nuestras elecciones pasan muy tranquilas, los domingos para que las personas vayan a votar y las urnas las cuidan nuestros pioneros. Pero yo siempre digo más, las urnas las cuidamos todos nosotros, porque cuando un hijo, sobrino o nieto está cuidando la urna, la familia se pasa el día dando vueltas para ver que se esté portando bien, etc. Entonces el colegio electoral lo cuida todo el pueblo.

«¿Cómo se produce el conteo de votos? El escrutinio es público y pueden estar presentes los miembros de las comisiones electorales del territorio, los representantes de las organizaciones políticas y de masas, los candidatos y demás ciudadanos que lo deseen. Se abre la urna, se ponen todas las boletas, se contabilizan e inmediatamente se da el resultado. Luego mayor transparencia no puede haber. Y por si fuera poco, la comisión electoral nacional, después que terminan los procesos electorales realiza auditorías a colegios electorales al azar.

«Allí sale electo el delegado, esa figura esencial que todos tenemos que ayudar, y fortalecer para que su gestión sea cada día más eficiente con el concurso de todo el pueblo.

«Y este delegado conforma la Asamblea Municipal, la cual va a elegir de entre sus integrantes un presidente, un vicepresidente y va a designar un secretario, ya tenemos la formación de la asamblea municipal».

–Después de explicar todos estos elementos, le propongo conversar un poco sobre las elecciones generales.

–Cada cinco años hay elecciones generales, es decir, el mandato de la Asamblea Nacional, que se llama legislatura, es de cinco años. Y se llaman generales porque en ellas se eligen todos los estamentos de la representación política del país: las asambleas municipales, provinciales y la nacional.

–¿Y de dónde salen los candidatos para la provincia y la nación?

–Primero se va a crear la Comisión de Candidatura, la cual está integrada por las organizaciones sociales y de masas de nuestra sociedad, presidida por la Central de Trabajadores de Cuba.

«Así se recogen las postulaciones para quienes deben ser delegados a la asamblea provincial y diputados a la Asamblea Nacional. Hasta un 50 % de integrantes de la Asamblea Nacional van a ser delegados de estas propias Asambleas Municipales y el resto va a salir del seno de estas mismas organizaciones que en sus plenos van a tener facultades para nominar a personas que accedan a esos cargos. Es decir, se reúne el pleno de la Federación y de su seno ellas tienen facultades para proponer candidatos a diputados y candidatos a delegados de la Asamblea Provincial, y así lo hacen los CDR, la ANAP, la FEU, etc.

«Ya con todas las postulaciones la Comisión de Candidatura inicia un proceso de consulta: van a los centros de trabajo de esas personas, a sus lugares de residencia, y se toman estados de opinión sobre la persona que ha sido candidateada. Finalmente, asisten al pleno de la Asamblea Municipal y le dicen nosotros por este municipio proponemos que sean candidatos a diputados fulano, mengano…, y que sean candidatos a delegados provinciales fulano, mengano, etc., y la Asamblea Municipal es la que decide mediante su voto libre y abierto.

«La candidatura a la Asamblea Provincial y a los diputados queda aprobada en la Asamblea Municipal, por eso la llamé pivote central, y no es un ejercicio de retórica.

¿De dónde sale la postulación para los diputados del país?, de la Asamblea Municipal.

¿De dónde sale la postulación de delegados a las asambleas provinciales?, de la Asamblea Municipal. Entonces, la Asamblea Municipal es el centro del cual dimana la conformación de los órganos superiores del Estado.

«Entonces ya, con las postulaciones establecidas se va a celebrar un proceso similar en cuanto a la candidatura, la conformación de la propaganda electoral, la conformación de los registros electorales y después el pueblo elige.

«Una vez electo diputado, le dan un certificado de elección que se valida ante la Comisión de Candidatura Nacional, para tomar posesión de su cargo.

«Después de esto la Comisión de Candidatura llama a consulta a los diputados de manera individual, les entregan un plegable en el que están todos los diputados electos y una planilla. Entonces les dicen, proponga quiénes deben ser los integrantes del Consejo de Estado. Y usted se sienta con el plegable y dice, propongo para Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, a fulano y así hasta las 31 personas que integran el Consejo de Estado.

«Dije anteriormente que la Asamblea Nacional no es un órgano permanente, por tanto va a necesitar de un órgano que represente los fines nacionales e internacionales del Estado, en los momentos que la Asamblea no esté sesionando.

«Después, la Comisión de Candidatura con todas esas propuestas elabora una propuesta única, y la presenta ante la Asamblea Nacional. Allí cualquier

diputado tiene derecho a levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo con que ese compañero esté en la candidatura, y propongo en su lugar a fulano, y lo explica. Y si no, se vota la candidatura a mano alzada. Después de aprobada la candidatura, en voto directo y secreto, los diputados eligen a los integrantes del Consejo de Estado y quién va a ser el Presidente.

«Una vez electo el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, este le propone a la Asamblea quiénes integran el Consejo de Ministros, y la asamblea los designa. Aquí los ministros no son electos a perpetuidad, cada cinco años se les acaba el mandato, pero pueden continuar porque la reelección es válida».

–Anteriormente usted hizo alusión a la elección de los diputados y por lo que tengo entendido estas personas se eligen por municipios para que haya representatividad territorial en la Asamblea Nacional.

–Claro, por ejemplo, se elige un diputado por cada 20 000 habitantes o fracción mayor de diez mil, eso lo establece la Ley Electoral garantizando que en cada municipio haya como mínimo dos diputados. Eso tiene una distribución que está en dependencia de las características demográficas del territorio.

«Hoy por ejemplo, nosotros tenemos un problema, la Asamblea Nacional es muy grande, tenemos en estos momentos 612 diputados y habrá que estudiar en un futuro cómo reducir la composición. (…) Tenemos que estudiar con detenimiento cómo reducir la cantidad de miembros sin sacrificar la representatividad del pueblo, para garantizar que en la Asamblea Nacional esté el encumbrado científico, la gran personalidad del deporte y también el obrero agrícola».

