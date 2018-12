El oficio de educar

Suman cerca de cuarenta años desde aquel día en que mi madre me trajo la leche a la cama más temprano, me agitó para el baño y me estrené la saya roja con tirantes, blusa blanca impecable, y mi maleta con una calabacita en la tapa para cuidar las libretas, aún sin línea alguna.

Mientras me ajustaba las apretadas medias y mi madre le pasada brillo a los negros zapatos de piel, la radio intimaba con nosotros el tararear “entonces llegó el doctor montado en cuatrimotor” o “dame la mano y danzaremos”

Era toda una alegría el amanecer hasta que me tocó quedarme sola en un lugar tan grande, y sentí muchos deseos de llorar, pero allí estaba mi maestra Cary, todo amor; con su voz apacible y su perseverancia en poco tiempo el aula fue un lugar muy acogedor.

Ha llovido mucho desde allá hasta aquí, sin embargo estos nítidos recuerdos rozan mi sensibilidad en agradecimiento a quienes determinaron en mis primeros trazos, me ensañaron los cálculos matemáticos, me vieron poco a poco mejorar la letra, comencé a redactar párrafos y no oraciones, se preocuparon porque merendara bien o si estaba enferma.

Este 22 pudiera mencionar a muchos maestros, a Luisa, Rafael, Teresa, Aide, Dulce, Elena; tantos. Aquellas historias de los feudales, las complicadas ecuaciones, el mundo y sus continentes, Cuba y sus héroes, las flores, los frutos, el cuerpo humano, la Ley de gravedad, la tabla periódica Mendeleyev.

El maestro es como un roble fuerte ante las tempestades del aprendizaje individual, su liderazgo sana el desconocimiento. Su vestir, caminar, la manera de expresarse escriben en el alma de los niños temerosos, desenfados, tímidos, hay tanta multiplicidad de caracteres y todos han de ser enseñados e instruidos. ¡No es fácil ser maestro! Por nuestro bien: es tan bueno que existan.

Gracias a todos porque un día eligieron el oficio de la tiza y el borrador, el plan de clases y el libro de texto como bandera y con el acto en sí, implica gallardía y oficio relevante, no solo en diciembre, sino cada día porque su impacto en las vidas escribe el porvenir de los hombres.