¿Doble mascarilla? Expertos estadounidenses investigan sus beneficios

Una mascarilla protege, dos hacen un mejor trabajo. Ese es el resultado de una investigación publicada este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) de EE.UU., quienes recomendaron por primera vez utilizar una doble protección para evitar “significativamente” el contagio por coronavirus.

De acuerdo con los CDC, colocar una mascarilla sobre otra puede bloquear el escape del 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas. “En el estudio, hallamos que usar cualquier tipo de mascarilla funcionó significativamente mejor que no usar una máscara. Y las mascarillas bien ajustadas proporcionaron el mayor rendimiento tanto en el bloqueo de aerosoles emitidos como en la exposición de aerosoles”, indicó la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

“Seguimos recomendando que las mascarillas tengan dos o más capas, cubran completamente la nariz y la boca y se ajusten cómodamente a la nariz y los lados de la cara”, dijo Walensky.

Aunque esta es la primera investigación respaldada por los CDC que recomienda usar una mascarilla doble, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, había sugerido con anterioridad su uso.

“No hay nada de malo en que las personas usen dos máscaras. Yo mismo a menudo uso dos máscaras”, dijo Fauci.

Durante el estudio realizado a finales de enero, los CDC probaron dos modificaciones simples para mejorar el rendimiento de las mascarillas de uso más común:

Utilizar dos mascarillas

Anudar las mascarillas

Ambos métodos produjeron una protección sustancialmente mejor contra la transmisión y la exposición a aerosoles infecciosos, según los CDC.

El estudio encontró que anudar (hacer un nudo con los elásticos cerca de la tela antes de colocarlos en nuestros oídos) puede mejorar también el rendimiento general de las mascarillas.

Este procedimiento, según los investigadores, reduce las fugas de partículas a ambos lados de la cara, por lo que hace que la posibilidad de contagios también sea menor.

Según el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, una mascarilla anudada puede bloquear el escape del 63% de partículas que podrían contener el coronavirus, mientras la protección se reduce al 42% de las partículas cuando no están anudadas.

En base a las nuevas evidencias del estudio, los CDC recomendaron además:

Verificar que la mascarilla se ajuste perfectamente a la nariz, la boca y la barbilla: “Si la mascarilla te ajusta bien, sentirás que entra aire caliente por la parte delantera de la mascarilla y podrás ver cómo el material de la mascarilla entra y sale con cada aliento”, dicen los CDC.

Agregar capas, ya sea usando una máscara de tela con varias capas o usando una máscara desechable debajo de una máscara de tela.

El uso de doble mascarilla no es recomendable para todas las máscaras. Según los CDC, no se deben combinar dos máscaras desechables: “Las máscaras desechables no están diseñadas para ajustarse bien y el uso de más de una no mejorará el ajuste”.

No colocar otra máscara encima de una del tipo KN95. “Esa máscara debe usarse sola”, según la agencia estadounidense.

Según Jesús Molina Cabrillana, secretario de la Sociedad Española Medicina Preventiva Salud Pública Higiene (Sempsph) subraya que lo que hay que tener muy claro es la confortabilidad porque esta está relacionada con el uso adecuado de la mascarilla: Si no respiras bien, vas a manipularla más. En esos casos, aconseja llevar una sola mascarilla bien ajustada al rostro.

De todas formas, Cabrillana insiste en que la mascarilla es una de las medidas de seguridad para prevenir el contagio de COVID-19 y no la única, por lo que destaca la importancia de llevarla al mismo tiempo que se respeta la distancia de seguridad, se pasa en interiores mal ventilados el menor tiempo posible y se lavan las manos frecuentemente. No se trata de incrementar una sola medida sino de incrementar las medidas en su conjunto. La doble mascarilla no es la solución sino el conjunto de medidas, zanja.

