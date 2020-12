Un grupo de jóvenes creadores y artistas ser reunieron este sábado en el teatro Abelardo Estorino del Ministerio de Cultura en un espacio de diálogo con autoridades de la cultura en Cuba.

Participaron en el encuentro el ministro de Cultura, Alpidio Alonso; el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto; Luis Morlote, presidente de la UNEAC; Rafael González, presidente de la Asociación Hermanos Saiz y el viceministro Fernando Rojas.

Entre los jóvenes que participaron en el diálogo se encuentran el artista plástico Humberto Díaz, el fotógrafo Gabriel Guerra Bianchini, el realizador audiovisual Joseph Ros y el actor cubano Reinier Díaz, entre otros.

Algunos de los presentes este sábado, estaban frente al Ministerio el pasado el 27 de noviembre, donde se congregaron personas con reclamos diversos. “Para los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al Mincult el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo, como ha sido una práctica histórica de las instituciones culturales de la Revolución”, declaró este viernes el Mincult.

En el espacio, que ya sobrepasaba las cinco horas de diálogo, han intervenido varías veces los artistas presentes. Casi al comenzar, el músico cubano, Christopher Simpson, dijo: “El diálogo es importante y debe ser sistemático”.

“Apoyo el diálogo bilateral. Creo que todos queremos una Cuba mejor. No me siento identificado con el MSI, vengo a hablar como ciudadano y artista”, añadió el cantautor Jota Barrioz.

Con relación al tema del arte, el crítico Maikel Rodríguez ofreció sus criterios: “La idea de que el arte tiene que ser libre, está en la esencia del arte cubano (…) El arte ajeno de las leyes es campo de la anarquía. El artista es un sujeto social y tiene que responder a leyes sociales”.

A su vez, el ministro de Cultura afirmó que “si hay un país que puede hablar con orgullo del arte que auspicia es este país. Si hay un país que tiene arte sin caer en la banalidad es este”.

“Cuba tiene que ser un parlamento dentro de una trinchera. (…) No podemos perder la capacidad de ser ese parlamento aún en condiciones de trinchera”.

Ante la necesidad del diálogo espontáneo y revolucionario, y el llamado a “tener alma de izquierda”, el periodista y escritor, José Ernesto Nováez, señaló:

“No creo que exista un dirigente de la cultura en este país que no entienda la importancia del diálogo. Lo cual no quiere decir que siempre se haga (…) No podemos perder la perspectiva de que este no es un debate puro. Detrás de mucho de diálogo que se está pidiendo se están negociando proyectos de país. Donde quiere que dialoguemos hay que tener claro que proyecto de país defendemos. Yo estoy de acuerdo siempre dentro de los principios de una Cuba soberana y socialista”.

El viceministro Fernando Rojas conversó sobre el financiamiento, respaldo y apoyo del gobierno de EE.UU: “Que le están sirviendo a una potencia extranjera contra este país es una realidad. No dudo de la honestidad y la decencia de los que se congregaron en primer lugar, pero cuando pasó un rato otros controlaban la situación”.

Sobre la reunión que tuvo lugar el 27 de noviembre, con muchas de esas personas financiadas por agencias federales estadounidenses, aseguró: “Todos los acuerdos los cumplimos, incluida la reunión con el ministro que se está dando hoy”.

También comentó sobre la necesidad de ser más inteligentes y proactivos en un diálogo necesario y que siempre ha sido práctica histórica de la Revolución.

“Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura (…) Se nos mezcló una cosa con la otra y en una coyuntura realmente perversa”, fueron algunos de los comentarios del presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto.