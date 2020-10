Darilys, gracias por todo

Por: Fabián Martell Padrón (Facebook)



Una llamada de Digno Rodríguez llega a mi teléfono, catorce segundos de conversación, su voz era irreconocible, entre palabras envueltas en llanto, logro entender el motivo de la llamada. Doce minutos mirando fijo al techo asimilando la noticia sin decir una palabra, rompo en llanto, la tarde se vistió de negro.



Han pasado doce meses, pero sigo sin asimilar la noticia. Aún no entiendo porque esta vida es tan injusta, se fue la persona más solidaria, humilde, cariñosa que había conocido. En infinidad de ocasiones me he preguntado ¿por qué ella? La respuesta sigue sin aparecer.



Hoy Cienfuegos, tu tierra, te recuerda más que nunca. Alguien como tú, no se olvida ni en dos vidas. Sigues entre nosotros, todos te recordamos como eras, simpática, ocurrente, la alegría personificada.



Aficionada #1 de Los Elefantes que en cada jornada lo dejan todo en el terreno para honrar tu memoria de la forma en la que mejor pueden hacerlo. Todo lo que este equipo llegue a lograr, será en tu memoria. ¡Míralos! Donde los soñaste, entre primeros en Cuba, tocaron la cima por primera vez el día indicado.



Ni la mismísima muerte te arrebatará de nuestros pensamientos. Nunca te irás de nuestro lado. ¡Gracias por todo, Darilys!