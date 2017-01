Como cada 1 de enero, los cubanos celebran la llegada de un nuevo año a la par de los festejos para recordar el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959.

Reunidos con familias o amigos, al son de la música, frente a una mesa donde en el centro no faltó el cerdo asado, los habitantes de la Mayor Isla de las Antillas desearon votos por un 2017 con amor, salud, paz y prosperidad, a la vez que compartían la alegría por celebrar el aniversario 58 de la victoria del Ejército Rebelde contra la dictadura de Fulgencio Batista, hecho que marcó una nueva época de transformaciones sociales en beneficio del pueblo.

Es esta una conmemoración diferente para los cubanos. Fidel Castro, el líder de la Revolución, no estará físicamente. Falleció el pasado 25 de noviembre a la edad de 90 años. Será la primera vez desde 1959 que Cuba estará sin Fidel el 1 de enero. Pero la pérdida física de Fidel no ha truncado el jolgorio y el proverbial júbilo de los cubanos en esta fecha.

Y es que Fidel manifestó su alegría y orgullo por la victoria de hace 58 años, desde el mismo primer día de aquel suceso, cuando se dirigió a la muchedumbre reunida en el parque Céspedes, en Santiago de Cuba,

“Y esta Revolución, compatriotas, que se ha hecho con tanto sacrificio, ¡nuestra Revolución!, ¡la Revolución del pueblo es ya hermosa e indestructible realidad! ¡Cuánto motivo de fundado orgullo! ¡Cuánto motivo de sincera alegría y esperanza para todo nuestro pueblo! Yo sé que no es aquí solo en Santiago de Cuba, es desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio”.

Durante este domingo, acontecen diversas actividades culturales, deportivas y recreativas que abarcan hasta los más intrincados parajes de la geografía del archipiélago. “Hay que conmemorar el triunfo de la Revolución con júbilo, con optimismo, con confianza”, expresa Joan Cabo Mijares, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

“Esta vez, por fortuna para Cuba, la Revolución llegará de verdad al poder. No será como en el 95 que vinieron los americanos y se hicieron dueños de esto (Aplausos). Intervinieron a última hora y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García que había peleado durante 30 años, no quisieron que entrara en Santiago de Cuba (Aplausos). No será como en el 33 que cuando el pueblo empezó a creer que una Revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la Revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por once años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la Revolución”. (Fragmento de discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba, el 1ro. de enero de 1959)

Para el lunes 2 de enero, está prevista la realización del desfile y la revista militar en la Plaza de la Revolución José Martí, de La Habana, con motivo del aniversario 60 del desembarco del yate Granma y el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y dedicados al Comandante en Jefe Fidel Castro, al aniversario 58 del triunfo de la Revolución Cubana y a las nuevas generaciones de cubanos

Este 31 de diciembre, a las 12 de la noche, transcurrió la habitual ceremonia militar en la que fueron disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en saludo al aniversario 58 de la Revolución.

Las razones para festejar el aniversario 58 de la Revolución

Con la llegada de la Revolución Cubana se dió inicio a una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que aun prosiguen bajo la premisa de un socialismo próspero y sostenible, y a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

El 2016 fue un año difícil para la economía de la nación caribeña. La disminución de los suministros de combustibles y las tensiones financieras se agravaron y condujeron al decrecimiento del PIB en 2016 en 0,9 por ciento. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, se garantizó mantener los niveles de atención en la salud y la educación, como afirmó el mandatario Raúl Castro en la reciente sesión del Parlamento.

La Mayor Isla de las Antillas sobresale desde hace varios años por exhibir una tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco, inferior a la de países desarrollados como Estados Unidos y Canadá.

Cuba también destaca por su Programa de Vacunación, que garantiza una amplia cobertura de inmunización, permitiendo la prevención de 13 enfermedades.

La isla caribeña fue la primera nación de América Latina en erradicar la poliomielitis, en tanto desaparecieron además enfermedades infecciosas como el paludismo, la tosferina, rubeola, tétanos neonatal, difteria, sarampión, síndrome de rubéola congénita y meningoencefalitis posparotiditis.

Al indagar en los logros de la Educación, encuentras datos de la Unesco que revelan que Cuba tiene una tasa de alfabetización del 99,8 por ciento, de escolarización del 99,7 por ciento y como promedio el alumno cubano acumula el doble de conocimientos y competencias que su par latinoamericano.

El gobierno presta también gran atención a sus jóvenes, pues contribuye a la reincorporación al estudio y al trabajo de aquellos desvinculados, se fomenta la formación de una cultura integral y se estimula la lectura.

En general, el país —que se sitúa como una nación de alto desarrollo humano, resultado de las sostenidas políticas de bienestar social implementadas por la Revolución— ha cumplido gran parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cuba alcanzó los Objetivos Número Uno (erradicar pobreza extrema y hambre), el Número Dos (lograr enseñanza primaria universal), el Número Tres (promover igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer) y Número Cuatro (reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años), en tanto trabaja para concretar las restantes metas.

“Estimado Comandante: Tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para felicitarle muy sinceramente a usted y a todo el pueblo cubano por haber anticipadamente cumplido la meta propuesta por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que se celebró en Roma en noviembre de 1996, y que proponía reducir a la mitad el número de personas desnutridas en cada país antes del año 2015”.

(Carta que José Graziano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) envió a Fidel Castro, en 2013)

Cuando un pueblo no da lo que le sobra, sino comparte lo poco que tiene

La solidaridad es parte esencial de la política exterior de la Revolución Cubana.

Divesos ejemplos se pueden citar, pero nos detenemos en dos sectores donde destaca el humanismo y altruismo de profesionales cubanos.

En materia de salud, se recuerda la activa participación entre el 2007 y el 2010 en un Estudio Clínico Genético y Psicosocial a las Personas con Discapacidad en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Su objetivo fue promover la integración sin discriminación de estas personas a sus sociedades.

La Operación “Milagro” es otro de los programas que se ha extendido por el continente latinoamericano. Comenzó en el 2004 y ha beneficiado a más de tres millones de personas con problemas de salud visual. Los expresidentes Fidel Castro y Hugo Chávez fueron inspiradores de esta iniciativa para ayudar a personas de escasos recursos a mejorar o recuperar la vista a través de operaciones oculares gratuitas y la entrega de lentes correctivos.

El Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias (Brigada Henry Reeve), al que se han sumado 5 mil colaboradores cubanos, ha brindado asistencia médica a más de 3 millones de damnificados.

En la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), inaugurada en 1999, han egresado cerca de 25 mil médicos de 84 países en las especialidades de Medicina, Psicología, Tecnología de la Salud, Enfermería y Estomatología.

“Somos los agradecidos con el pueblo de Cuba, que nos ha dado, como dice el presidente Evo Morales, no lo que le sobra, nos da lo que tiene, comparte lo que tiene, su capacidad científica, su capacidad humanitaria”. (Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia)

En la esfera de educación, la ayuda cubana se desarrolla en diversos niveles de enseñanza. Desde 2004 hasta la fecha se ha ampliado la cooperación en los procesos de alfabetización y post alfabetización mediante los programas cubanos “Yo, sí puedo” (Premio Rey Sejong), “Ya puedo leer y escribir” y “Yo, sí puedo seguir”.

El “Yo, sí puedo” lo han aplicado en cerca de 30 naciones de América Latina y el Caribe, África, Asia, Oceanía, Europa y Canadá. Este programa recibió el Premio Alfabetización 2006 Rey Sejong de la UNESCO, otorgado al IPLAC (Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe de Cuba).

