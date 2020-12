Cuba y Caricom fortalecen lazos en medio de COVID-19

La VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del mecanismo Caricom-Cuba analizará en esta jornada las principales problemáticas de la región y el enfrentamiento a la COVID-19 en un año marcado por los efectos de la pandemia.

El contexto otorga especial relevancia al habitual encuentro, apuntó Rogelio Sierra, viceministro de Relaciones Exteriores, en una reciente conferencia de prensa celebrada en esta capital a propósito de la reunión.

De acuerdo con el titular, la cita se enfoca en unir voluntades frente a los desafíos del momento, que incluyen la COVID-19, la crisis económica, y otros asuntos como el cambio climático y el desarrollo de países del área.

La salud, educación, formación de recursos humanos, deporte, cultura, energía y agricultura, ocupan además parte de la agenda.

Por primera vez, Cuba tiene profesionales de la Salud en todos los Estados miembros del bloque y en cinco territorios no independientes del Caribe, destacó en ese sentido Eugenio Martínez, director general de América Latina y el Caribe de la cancillería cubana en la red social Twitter. El encuentro coincide con el 40 aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre Cuba y Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica, los primeros estados caribeños que adoptaron esa decisión.

La cumbre Caricom-Cuba se desarrolla cada tres años y entre cada una de ellas tiene lugar el segmento de cancilleres, muestra del alto dinamismo de las relaciones.

El más reciente encuentro se celebró en Antigua y Barbuda con la participación del entonces presidente cubano, Raúl Castro.

Caricom está integrado por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Suriname.

— Rogelio Sierra Díaz (@RogelioSierraD) December 8, 2020