Cuba reported on January 28, 11,304 patients were admitted for clinical epidemiological surveillance, 4,187 suspects, 2,225 under surveillance and 4,892 confirmed.

For COVID-19, 13,903 samples were studied, resulting in 659 positive samples. The country accumulates 1 851 950 samples made and 24 764 positive.

Out of the total number of cases (659): 582 were contacts of confirmed cases; 36 with a source of infection abroad; on day 41 without a specified source of infection. Of the 659 diagnosed cases, 356 were female and 303 male.

41.9% (276) of the 659 positive cases were asymptomatic, accumulating a total of 14,085, representing 56.9% of those confirmed to date.

Out of the total cases of the day, 55 are linked to international travelers. The 659 diagnosed cases belong to the age groups: under 20 years: 89; 20 to 39 years: 207; from 40 to 59 years: 233; and more than 60: 130 cases.

Residence by province and municipalities of confirmed cases:

Pinar del Río: 5 cases

Guane: 1 (no source of infection specified).

Los Palacios: 1 (no source of infection specified).

Minas de Matahambre: 1 (contact of confirmed case).

Pinar del Río: 2 (contacts of confirmed cases).

Artemisa: 16 cases

Alquízar: 1 (confirmed case contact).

Artemisa: 3 (contacts of confirmed cases).

Caimito: 7 (contacts of confirmed cases).

Candelaria: 1 (contact of confirmed case).

Guanajay: 3 (contacts of confirmed cases).

San Cristóbal: 1 (contact of confirmed case).

Havana: 312 cases

10 de Octubre: 21 (19 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Arroyo Naranjo: 37 (36 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Boyeros: 33 (contacts of confirmed cases).

Centro Habana: 23 (contacts of confirmed cases).

Cerro: 28 (contacts of confirmed cases).

Cotorro: 15 (contacts of confirmed cases).

Guanabacoa: 12 (contacts of confirmed cases).

Habanadel Este: 16 (contacts of confirmed cases).

Habana Vieja: 13 (contacts of confirmed cases).

La Lisa: 33 (contacts of confirmed cases).

Marianao: 29 (27 contacts of confirmed cases, 1 imported and 1 without a specified source of infection).

Playa: 7 (contacts of confirmed cases).

Plaza de La Revolución: 15 (contacts of confirmed cases).

Regla: 10 (contacts of confirmed cases).

San Miguel del Padrón: 20 (contacts of confirmed cases).

Mayabeque: 31 cases

Güines: 4 (1 contact with a confirmed case and 3 without a specified source of infection).

Jaruco: 1 (contact of confirmed case).

Madruga: 5 (4 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Quivicán: 4 (3 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

San José de Las Lajas: 6 (3 contacts of confirmed cases and 3 without a specified source of infection).

Santa Cruz del Norte: 11 (10 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Matanzas: 36 cases

Calimete: 1 (contact of confirmed case).

Cárdenas: 15 (contacts of confirmed cases).

Limonar: 3 (contacts of confirmed cases).

Matanzas: 14 (contacts of confirmed cases).

Perico: 3 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 14 cases

Aguada de Pasajeros: 2 (contacts of confirmed cases).

Cienfuegos: 11 (7 contacts of confirmed cases and 4 without a specified source of infection).

Lajas: 1 (no source of infection specified).

Villa Clara: 53 cases

Caibarién: 1 (without specified source of infection).

Manicaragua: 4 (contacts of confirmed cases).

Placetas: 1 (confirmed case contact).

Santa Clara: 45 (44 contacts of confirmed cases and 1 imported).

Santo Domingo: 2 (contacts of confirmed cases).

Sancti Spíritus: 6 cases

Fomento: 1 (contact of confirmed case).

Sancti Spíritus: 3 (1 contact with a confirmed case and 2 without a specified source of infection).

Trinidad: 2 (1 imported and 1 without a specified source of infection).

Ciego de Ávila: 55 cases

Baraguá: 4 (contacts of confirmed cases).

Chambas: 1 (imported).

Ciego de Ávila: 28 (3 contacts of confirmed cases, 23 imported and 2 without a specified source of infection).

Florencia: 2 (imported).

Majagua: 3 (contacts of confirmed cases).

Morón: 17 (15 contacts of confirmed cases and 2 imported).

Las Tunas: 4 cases

Amancio: 1 (confirmed case contact).

Las Tunas: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Holguín: 11 cases

Báguanos: 1 (confirmed case contact).

Banes: 2 (1 contact with a confirmed case and 1 without a specified source of infection).

Cacocum: 1 (imported).

Frank País: 1 (contact of confirmed case).

Holguín: 3 (2 contacts of confirmed cases and 1 without a specified source of infection).

Moa: 2 (contacts of confirmed cases).

Rafael Freyre: 1 (confirmed case contact).

Santiago de Cuba: 71 cases

Contramaestre: 5 (1 contact with a confirmed case and 4 without a specified source of infection).

Palma Soriano: 1 (contact of confirmed case).

San Luis: 1 (no source of infection specified)

Santiago de Cuba: 64 (57 contacts of confirmed cases, 1 imported and 6 without a specified source of infection).

Granma: 6 cases

Bayamo: 2 (1 contact with a confirmed case and 1 without a specified source of infection).

Guisa: 1 (confirmed case contact).

Jiguaní: 1 (contact of confirmed case).

Manzanillo: 1 (contact of confirmed case).

Yara: 1 (confirmed case contact).

Guantanamo: 32 cases

El Salvador: 17 (contacts of confirmed cases).

Guantánamo: 12 (contacts of confirmed cases).

Manuel Tames: 2 (contacts of confirmed cases).

Niceto Pérez: 1 (contact of confirmed case).

Isla de La Juventud Special Municipality: 7 cases (5 contacts of confirmed cases and 2 without a specified source of infection).

Out of the 24,764 patients diagnosed with the disease, 4,892, 4,853 with stable clinical evolution remain hospitalized. 210 deaths are reported (two in the day), two evacuated, 47 returned to their countries, 563 discharges of the day, 19 thousand 613 recovered patients accumulate (79.1%). 39 confirmed patients are cared for in intensive care, 18 of them critical and 21 severe.