Al cierre del día de ayer, 13 de diciembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3 mil 906 pacientes, sospechosos 806, en vigilancia 2 mil 231 y confirmados 869.

Para COVID-19 se estudiaron 9 mil 887 muestras, resultando 69 muestras positivas. El país acumula un millón 261 mil 754 muestras realizadas y 9 mil 492 positivas.

Del total de casos (69): 30 fueron contactos de casos confirmados, 37 con fuente de infección en el extranjero y dos sin fuente de infección precisada en el día.

El 79,7% (55) de los 69 casos positivos fueron asintomáticos acumulándose un total de 6 mil 106 que representa el 64,3% de los confirmados hasta la fecha.

Residencia por provincias y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río (1 caso importado):

La Palma: 1 caso (importado).

Artemisa (8 casos, 3 importados):

Artemisa: 7 casos (2 importados).

San Antonio de Los Baños: 1 caso (importado).

La Habana (32 casos, 21 importados):

Plaza de la Revolución:2 casos (2 importados).

Playa: 2 casos (2 importados).

Boyeros: 10 casos (6 importados).

Arroyo Naranjo: 2 casos (2 importados).

Cotorro: 2 casos (1 importado).

San Miguel del Padrón: 2 casos.

Habana del Este: 3 casos (3 importados).

Marianao: 2 casos.

Centro Habana: 1 caso (importado).

Regla: 3 casos (1 importado).

La Lisa: 1 caso (importado).

Habana Vieja: 1 caso (importado).

Diez de Octubre: 1 caso (importado).

Mayabeque (1 caso importado):

Madruga: 1 caso (importado).

Matanzas (10 casos, 2 importados):

Limonar: 2 casos.

Jovellanos: 1 caso.

Cárdenas: 7 casos (2 importados).

Cienfuegos (4 casos importados):

Aguada de Pasajeros: 1 caso (importado).

Cumanayagua: 2 casos (2 importados).

Cienfuegos: 1 caso (importado).

Villa Clara (4 casos, 1 importado):

Placetas: 1 caso.

Camajuaní:2 casos.

Santa Clara:1 caso (importado).

Sancti Spiritus (1 caso):

Cabaiguán: 1 caso.

Ciego de Ávila (4 casos, 1 importado):

Ciego de Ávila: 4 casos (1 importado).

Las Tunas (2 casos, 1 importado):

Las Tunas: 1 caso.

Amancio: 1 caso (importado).

Granma (1 casoimportado):

Granma: 1 caso (importado).

Guantánamo (1 caso importado):

Guantánamo: 1 caso (importado).

Detalles de los casos confirmados:

Pinar del Río

Ciudadano cubano de 47 años de edad, residente en el municipio La Palma, provincia Pinar del Río. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Artemisa

Ciudadana cubana de 66 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 16 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 73 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 54 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Artemisa, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, residente en el municipio San Antonio de los Baños, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

La Habana

Ciudadana cubana de 68 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 90 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 1 contacto.

Ciudadano cubano de 63 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 1 contacto.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 2 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años de edad, residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadana cubana de 26 años de edad, residente en el municipio regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadana cubana de 75 años de edad, residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 1 contacto.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 52 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadana cubana de 37 años de edad, residente en el municipio Regla, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadana cubana de 82 años de edad, residente en el municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior.

Mayabeque

Ciudadano cubano de 60 años de edad, residente en el municipio Madruga, provincia Mayabeque. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Matanzas

Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadana cubana de 78 años de edad, residente en el municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, residente en el municipio Jovellanos, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 65 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 34 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 38 años de edad, residente en el municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 24 contactos.

Cienfuegos

Ciudadano cubano de 27 años de edad, residente en el municipio Aguada de Pasajeros, provincia Cienfuegos. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Cumanayagua, provincia Cienfuegos. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Ciudadana cubana de 45 años de edad, residente en el municipio Cumanayagua, provincia Cienfuegos. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, residente en el municipio Cienfuegos, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Villa Clara

Ciudadano cubano de 16 años de edad, residente en el municipio Placetas, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 28 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años de edad, residente en el municipio Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 5 contactos.

Ciudadana americana de 12 años de edad, que se encuentra en el municipioSanta Clara, provincia Villa Clara. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Sancti Spíritus

Ciudadano cubano de 37 años de edad, residente en el municipio Cabaiguán, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciego de Ávila

Ciudadana cubana de 39 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 6 contactos.

Ciudadano cubano de 80 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadana cubana de 69 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Ciudadanarusa de 34 años de edad, que se encuentra en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 4 contactos.

Las Tunas

Ciudadana cubana de 76 años de edad, residente en el municipio Las Tunas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Amancio, provincia Las Tunas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Granma

Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Granma, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Guantánamo

Ciudadano cubano de 62 años de edad, residente en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia 7 contactos.

De los 9 mil 492 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 869, de ellos 861 con evolución clínica estable. Se reportan 137 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados, 50 altas del día, se acumulan 8 mil 484 pacientes recuperados (89,4%), ocho pacientes, todos graves en cuidados intensivos.

Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Residente en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva. Rayos x de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio bibasal. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 32 años de edad. Residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales:VIH y Desnutrición severa. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. No lesiones inflamatorias, bula enfisematosa en lóbulo superior derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría dentro de parámetros normales.Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 95 años de edad. Residente en el municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Insuficiencia Cardíaca, Cardiopatía Isquémica y Cataratas. Se encuentra en Terapia Intensiva. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio de las bases y hemitórax derecho. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Residente en el municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Vascular. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, desorientada, consciente, ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Aumento de la trama broncoalveolar. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Residente en el municipio Manzanillo, provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilación espontánea alternando con ventilación no invasiva intermitente. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 53 años de edad. Residente en el municipio Diez de Octubre,provinciaLa Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Cefalea Migrañosa. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético.Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Residente en el municipio Florida, provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardíaca. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, tos seca, espontáneamente ventilando con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con alcalosis respiratoria ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de la base derecha. Reportada de grave.

Hasta el 12 de diciembre se reportan 186 países casos de COVID-19, asciende a 70 millones 958 mil 48 los casos confirmados (+625 mil 547) y 1 millón 605 mil 595 fallecidos (+ 9 mil 594) para una letalidad de 2,26.

En la región las Américas se reportan 30 millones 636 mil 740 casos confirmados (+304 mil 836), el 43,17 % del total de casos reportados en el mundo, con 782 mil 987 fallecidos (+ 4 mil 290) para una letalidad de 2,56 (-0,01).