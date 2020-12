Al cierre del día de ayer, 19 de diciembre, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3 mil 700 pacientes, sospechosos 956, en vigilancia mil 796 y confirmados 948.

Para COVID-19 se estudiaron 12 mil 642 muestras, resultando 103 muestras positivas.

El país acumula un millón 329 mil 615 muestras realizadas y 10 mil 127 positivas (0,76%).

Del total de casos (103):

45 fueron contactos de casos confirmados

48 con fuente de infección en el extranjero

10 sin fuente de infección precisada.

El 66,0% (68) de los 103 casos positivos fueron asintomáticos acumulándose un total de 6 mil 563 que representa el 64,8% de los confirmados hasta la fecha.

Distribución por provincias y municipios de los 103 casos confirmados:

Artemisa (8 casos):

San Antonio de los Baños: 2

Caimito: 1

Bahía Honda: 2

Artemisa: 3

La Habana (40 casos):

Playa: 4

Centro Habana: 5

Cotorro: 2

Plaza de la Revolución: 7

La Lisa: 2

Marianao: 2

Arroyo Naranjo: 1

Guanabacoa: 3

Habana del Este: 2

San Miguel del Padrón: 1

Boyeros: 6

Cerro: 1

Diez de Octubre: 4

Mayabeque (7 casos)

Güines: 2

Nueva Paz: 1

San José de las Lajas: 2

Madruga: 2

Matanzas (9 casos):

Ciénaga de Zapata: 1

Matanzas: 2

Cárdenas: 5

Limonar : 1

Cienfuegos (1 caso): del municipio cabecera

Villa Clara (4 casos):

Santa Clara: 1

Ranchuelo: 2

Caibarién: 1

Sancti Spíritus (4 casos):

Fomento: 1

Yaguajay: 3

Ciego de Ávila (3 casos):

Morón: 1

Ciego de Ávila: 2

Camagüey (3 casos):

Sibanicú: 1

Florida: 2

Holguín (7 casos):

Banes: 1

Holguín: 5

Moa: 1

Granma (5 casos):

Buey Arriba: 4

Manzanillo: 1

Santiago de Cuba (9 casos):

Palma Soriano: 4

Santiago de Cuba: 3

Mella: 2

Guantánamo (3 casos):

Baracoa: 2

Guantánamo: 1

Detalles de los 103 casos confirmados:

Artemisa:

Ciudadana cubana de 37 años de edad, del municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 12 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, del municipio San Antonio de los Baños, provincia Artemisa. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, del municipio Caimito, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años de edad, del municipio Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad del municipio Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, del municipio Artemisa, provincia Artemisa. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos

Ciudadano cubano de 57 años de edad, del municipio Artemisa, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 12 contactos.

Ciudadana cubana de 52 años de edad, del municipio Artemisa, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 12 contactos.

La Habana:

Ciudadano cubano de 34 años de edad, del municipio Playa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadana cubana de 2 años de edad, del municipio Playa provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 21 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadana cubana de 27 años de edad, del municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 17 contactos.

Ciudadana cubana de 33 años de edad, del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana cubana de 49 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Ciudadana cubana de 53 años de edad, del municipio Centro, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 32 contactos.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadana cubana de 28 años de edad, del municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 23 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años de edad, del municipio Marianao, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana peruana de 12 años de edad, del municipio Marianao, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadano cubano de 33 años de edad, del municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 11 contactos.

Ciudadano cubano de 40 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadano cubano de 43 años de edad, del municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 12 contactos.

Ciudadana cubana de 54 años de edad, del municipio Cotorro, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadana cubana de 24 años de edad, del municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadana cubana de 16 años de edad, del municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 49 contactos.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 14 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, del municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadano cubano de 80 años de edad, del municipio Habana del Este, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años de edad, del municipio La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadano cubano de 23 años de edad, del municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 22 contactos.

Ciudadano cubano de 53 años de edad, del municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantiene en vigilancia: 1 contacto.

Ciudadana cubana de 26 años de edad del municipio Boyeros, provincia La Habana. Área de salud: Calabazar. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, del municipio Cerro, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantiene en vigilancia: 1 contacto.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, del municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadano cubano de 13 años de edad, del municipio Diez de Octubre, provincia La Habana Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadano cubano de 5 meses de edad, municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana cubana de 60 años de edad, del municipio Diez de Octubre provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años de edad, del municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 8 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años, del municipio Playa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantiene en vigilancia: 1 contacto.

Ciudadano cubano de 45 años de edad, del municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, del municipio Centro Habana, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años de edad, del municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Se Investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadano cubano de 34 años de edad, del municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadano cubano de 50 años de edad, del municipio Boyeros, provincia La Habana. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantiene en vigilancia: 1 contacto.

Ciudadana cubana de 9 meses de edad, municipio Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 15 contactos.

Mayabeque:

Ciudadano cubano de 32 años de edad, del municipio Güines, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 25 contactos.

Ciudadana cubana de 5 años de edad, del municipio Nueva Paz, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, del municipio San José de Las Lajas, provincia Mayabeque. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadana cubana de 68 años de edad del municipio San José de Las Lajas, provincia Mayabeque. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años de edad, del municipio Madruga, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 28 contactos.

Ciudadano cubano de 2 años de edad, del municipio Madruga, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 12 contactos.

Ciudadana cubana de 50 años de edad, del municipio Güines, provincia Mayabeque. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 9 contactos.

Matanzas

Ciudadano cubano de 49 años de edad, del municipio Ciénaga de Zapata, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado. Se mantiene en vigilancia: 6 1 contacto.

Ciudadano cubano de 75 años de edad, del municipio Matanzas, provincia Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad, del municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, del municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 30 contactos.

Ciudadano cubano de 61 años de edad, del municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 30 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad del municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 30 contactos.

Ciudadano cubano de 36 años de edad, del municipio Matanzas, provincia Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantiene en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, del municipio Limonar, provincia Matanzas. Contacto de caso confirmado. Se mantiene en vigilancia: 1 contacto.

Ciudadana inglesa de 31 años de edad, municipio Cárdenas, provincia Matanzas. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Cienfuegos:

Ciudadano cubano de 48 años de edad, del municipio Cienfuegos, provincia Cienfuegos. Caso con fuente de infección en el exterior.Se mantienen en vigilancia: 9 contactos.

Villa Clara:

Ciudadano cubano de 42 años de edad, del municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad, del municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 9 contactos.

Ciudadana cubana de 66 años de edad, del municipio Ranchuelo, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 22 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad, del municipio Caibarién, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Sancti Spíritus: Ciudadano cubano de 48 años de edad, del municipio Fomento, provincia Sancti Spíritus. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Ciudadana cubana de 36 años de edad, del municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadano cubano de 11 años de edad, del municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadano cubano de 12 años de edad, del municipio Yaguajay, provincia Sancti Spíritus. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciego de Ávila: Ciudadana cubana de 65 años de edad, del municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 2 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, del municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

Ciudadana cubana de 5 años de edad, del municipio Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Camagüey: Ciudadano cubano de 57 años de edad, del municipio Sibanicú, provincia Camagüey. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadano cubano de 42 años de edad, del municipio Florida, provincia Camagüey. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadano cubano de 41 años de edad, del municipio Florida, provincia Camagüey. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantiene en vigilancia: 1 contacto.

Holguín:

Ciudadana norteamericana de 46 años de edad, se encuentra en el municipio Banes, provincia Holguín. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 5 contactos.

Ciudadano cubano de 70 años de edad, del municipio Holguín, provincia Holguín. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadano cubano de 47 años de edad, del municipio Holguín, provincia Holguín. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 18 contactos.

Ciudadano cubano de 35 años de edad, del municipio Moa, provincia Holguín. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años de edad del municipio Holguín, provincia Holguín. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 11 contactos.

Ciudadana cubana de 48 años de edad, del municipio Holguín, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años de edad, del municipio Holguín, provincia Holguín. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Granma:

Ciudadana cubana de 41 años de edad, del municipio Buey Arriba, provincia Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 4 contactos.

Ciudadano cubano de 32 años de edad, del municipio Buey Arriba, provincia Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 3 contactos.

Ciudadana cubana de 80 años de edad, del municipio Buey Arriba, provincia Granma. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 13 contactos.

Ciudadano cubano de 60 años de edad, del municipio Manzanillo, provincia Granma. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 8 contactos.

Ciudadana cubana de 58 años de edad del municipio Buey Arriba, provincia Granma. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 13 contactos.

Santiago de Cuba: Ciudadana cubana de 54 años de edad, del municipio Mella, provincia Santiago de Cuba. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 17 contactos.

Ciudadano cubano de 38 años de edad, del municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 7 contactos.

Ciudadana cubana de 47 años de edad, del municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 9 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años de edad, del municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 18 contactos.

Ciudadano cubano de 37 años de edad, del municipio Mella, provincia Santiago de Cuba. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 6 contactos.

Ciudadana cubana de 34 años de edad, del municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 19 contactos.

Ciudadano cubano de 48 años de edad, del municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 23 contactos.

Ciudadana americana de 24 años de edad, del municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 17 contactos.

Guantánamo:

Ciudadana cubana de 83 años de edad, del municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años de edad, del municipio Guantánamo provincia Guantánamo. Caso con fuente de infección en el exterior. Se mantienen en vigilancia: 8 contactos.

Ciudadano cubano de 49 días de edad, del municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Contacto de caso confirmado.Se mantienen en vigilancia: 10 contactos.

De los 10 mil 127 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen confirmados 948 (9,3%), 936 (98,7%) con evolución clínica estable. Se reportan 137 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, 64 altas del día, se acumulan 9 mil 040 pacientes recuperados (89,2%). Se atienden en las terapias intensivas 12 pacientes confirmados, de ellos tres críticos y nueve graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Residnete en el municipio Centro Habana, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, con ventilación mecánica y distress respiratorio moderado. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos x de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares a predominio de la base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 90 años de edad. Residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Terapia Intensiva, con ventilación mecánica y distress respiratorio moderado. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Residente en el municipio Cumanayagua, provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica e Insuficiencia Cardíaca. Se encuentra en Terapia Intensiva, polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Hilios en alas de mariposa por edema pulmonar cardiogénico. Ecocardiograma. Insuficiencia mitral severa, doble lesión aortica a expensas de insuficiencia aórtica. Reportada de crítica inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Residente en el municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Vascular. Se encuentra en Terapia Intensiva, desorientada, ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Rayos x de tórax. Radiopacidad de la base derecha de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Ciudadano Cubano de 60 años de edad. Residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en terapia intensiva, con ventilación espontanea con oxígeno Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadano Cubano de 75 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular. Se encuentra en Terapia Intensiva, polipnea ligera, con ventilación espontánea con oxígeno. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano Cubano de 71 años. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Terapia Intensiva, se niega a recibir tratamiento dialítico, con ventilación espontánea con oxígeno. Diuresis escasa por Nefrostomía (600 ml). Creatinina 912 mmol/l. Gasometría con una acidosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de ambos hemitórax. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Residente en el municipio Cruces, provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cirrosis Hepática, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Cardíaca. Se encuentra en Terapia Intensiva, con polipnea ligera, edemas en miembros inferiores, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilateral. Borramiento del seno costo frénico izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 27 años de edad. Residente en el municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Terapia Intensiva, con ventilación no invasiva. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos x de tórax.Sin cambios. Tórax enfisematoso con signos de atrapamiento de aire. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 85 años de edad. Residente en el municipio Guane, provincia Pinar del Río.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y doble lesión Mitro Aórtica.Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, consciente, orientada, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable, buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos x de tórax. Aumento de la trama bronco alveolar bilateral más marcado en el pulmón izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Se encuentra en el municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Terapia Intensiva, con polipnea, ventilación espontánea con oxígeno. Gasometría con acidosis mixta ligera. Rayos X de tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 87 años de edad. Residente en el municipio San Luis, provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Artritis Gotosa y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Terapia Intensiva, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Pequeña radiopacidad en base pulmonar izquierda con pequeño derrame pleural. Reportado de grave.

Hasta el 14 de diciembre se reportan 186 países casos de COVID-19, asciende a 71 millones 503 mil 683 los casos confirmados (+ 545 mil 635) y 1 millón 612 mil 833 fallecidos (+ 7 mil 238) para una letalidad de 2,25 (-0,01).

En la región las Américas se reportan 30 millones 887 mil 662 casos confirmados (+ 250 mil 922), el 43,19% del total de casos reportados en el mundo, con 785 mil 420 fallecidos (+ 2 mil 433) para una letalidad de 2,54 (-0,02).