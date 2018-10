Intercambian en Cienfuegos sobre producciones más limpias

Estudios y experiencias que tributan al cuidado del medio ambiente y su vínculo con la Tarea Vida del Estado cubano sobre el cambio climático, caracterizó al Cuarto Evento Nacional de Producciones Más Limpias celebrado el fin de semana último en Cienfuegos.

La apertura estuvo a cargo de la Doctora Estrella María de la Paz Martínez con su conferencia magistral titulada El ecomantenimiento como simbiosis del Mantenimiento Clase Mundial (MCM) y ecoeficiencia.

La académica villaclareña resaltó que es muy importante que los gobiernos, directivos y otros actores sociales dediquen una parte de los recursos a la capacitación, a la motivación y la legislación al mantenimiento, como una de las vías para lograr y mejorar tecnologías limpias no solo en las operaciones, sino también en la esfera de la preservación del equipamiento y otros activos fijos.

“En la Tarea Vida – precisó – hay varios acápites que mencionan la palabra mantenimiento; el Lineamiento 117 también hace un enfoque de la importancia que tiene.”

“Cuando echamos desperdicios en acciones de mantenimiento, cuando provocamos ruidos por el mal estado de nuestros equipos estamos contaminando y si no tenemos una percepción de ese riesgo no podemos actuar en la medida necesaria. No solamente es poner chimeneas, situar extractores, trampas para la grasa, sino también trabajar en el diseño de los equipos y procesos”, sentenció .

Olaida Torres Calzadilla, egresada de la Maestría de Producciones Más Limpias en la Universidad de Cienfuegos, expuso la implementación de opciones de prácticas en esa esfera en la Empresa de Materiales de la Construcción cienfueguera donde cuentan con más de cinco años de experiencia por ese camino.

Varias investigaciones transmitieron también profesores de la Universidad de Oriente; de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas; la de Ciego de Avila y el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, entre otras instituciones del país.

La utilización de fuentes renovables de energía en Copextel Guantánamo; la política de gestión ambiental en la planta de níquel Pedro Soto Alba; los procedimientos para las producciones más limpias en el hotel Ensenachos y otros cayos de Villa Clara y el uso de la soldadura por fricción – agitación como alternativa de bajo impacto ambiental son algunos ejemplos de los trece trabajos presentados.

El encuentro auspiciado por la Sociedad de Ingeniería Química y las Geociencias y la de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos e Industriales, de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), concluyó con un intercambio de opiniones que valoró de positivo poner al conocimiento en función de la economía y la preservación de nuestro hábitat.