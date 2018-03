El 54 por ciento de contribuyentes en Cienfuegos cumplen pago del fisco

El pasado 8 de enero dio inicio en todo el país, la Campaña de Declaración y Pago de Tributos 2018, donde están registrados en la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) de la provincia de Cienfuegos más de 18 mil 500 contribuyentes, obligados a pagar alguno de los 5 impuestos por incluidos en la misma.

Cuando está por cumplirse el tercer de la Campaña, el 54 por ciento de los 17 mil 587 contribuyentes privados y 831 estatales registrados en la provincia de Cienfuegos, ya cumplieron con el fisco.

Según dio a conocer la ONAT Provincial, los mejores porcentajes se tienen en el pago del impuesto sobre el transporte terrestre, donde el sector estatal cumple al 90 por ciento, y el privado el 62.

El pago del impuesto sobre el transporte terrestre tiene fecha de vencimiento el 30 de septiembre, y no debe esperarse a última hora para realizarlo, para que no ocurra como el pasado año, que no lo hicieron en fecha varios miles de particulares.

En lo que respecta al impuesto sobre ingresos personales, a través de la Declaración Jurada, se informó por la ONAT que ya lo pagaron poco más de 9 mil 200 contribuyentes, que representan el 40.2 por ciento del potencial.

En el octavo parte emitido por la ONAT en el territorio, se detalla el impuesto sobre ingresos personales se tiene un crecimiento de 180 personas naturales, o sea particulares, respecto al parte anterior, pero disminuye en comparación con la Campaña del pasado año.

Este impuesto están obligados a pagarlo artistas, con un potencial de 904 personas; comunicadores sociales, 19; personal que labora en sucursales extranjeras, 2; y las denominadas “figuras mixtas”, que son 37 personas en la provincia.

En el caso de los impuestos sobre las utilidades y los ingresos no tributarios, solo para el sector estatal, los comportamientos son conservadores, cuando se tienen el 54,7 por ciento y 16,1 respectivamente.

En el impuesto sobre la propiedad o posesión de embarcaciones, el sector estatal, con el 71,9 por ciento, presenta una mejor situación que los privados, que lo hacen 52,0.

En el pasado 2017, las entidades estatales cumplieron al ciento por ciento sus compromisos fiscales en el período previsto; comportamiento que esperan los especialistas de la ONAT sea igual para este año.

Es bueno recordarle a los contribuyentes pendientes de pago en estos momentos, que el impuesto sobre ingresos personales tiene fecha de conclusión el 30 de abril; sobre utilidades, el 31 de marzo; sobre ingresos no tributarios, el 31 de mayo; y sobre transporte terrestre y propiedad o posesión de embarcaciones, el 30 de septiembre.