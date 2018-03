Un hombre se dispara frente a la Casa Blanca

Una persona presuntamente se disparó frente a la Casa Blanca y por el momento se desconoce su estado de salud, informaron fuentes oficiales.

“El personal del Servicio Secreto está atendiendo a los informes sobre una persona que presuntamente se disparó un tiro frente a la parte norte de la vaya (que protege el edificio)”, informó a través de Twitter esa entidad, que unos minutos más tarde añadió que personal médico se había desplazado hasta el lugar del incidente.

El presidente Donald Trump no se encontraba en el momento en la Casa Blanca, sino en el estado de Florida, pero está listo para regresar más tarde el día de hoy.

