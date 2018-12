Y llegó la dicha

Parafraseando el refrán popular “Nunca es tarde si la dicha llega”, el campesino Antonio de la Cruz Rodríguez Díaz, asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios “Julio Antonio Mella”, del asentamiento de Trujillo, en Palmira, provincia de Cienfuegos, estrechó en un fuerte abrazo a uno por uno de los integrantes de la brigada artística Aniversario 60 de la Promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

Talentos reconocidos y de nueva incorporación al elenco del programa televisivo “Palmas y Cañas”, que hoy forman ese colectivo surgido por idea de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, transitaron por intrincadas zonas rurales sureñas para llevar y compartir la música campesina, controversias, rancheras, tonadas, pie forzados y cuanto de alegría se encierra en el punto cubano.

Frases iguales o similares a la de Antonio se multiplicaron en comunidades de difícil acceso de los municipios Rodas, Cruces, Palmira y Lajas, en bateyes como “Caracas”, por donde inició la gira, en “Las Medidas”, “Maltiempo”, “Recurso”… y en todas las presentaciones se abrió paso el disfrute, el asombro, el agradecimiento para quedar fundidas la solidaridad y humildad de los campesinos del centro sur de Cuba.

Exclamaciones, y confesiones de sentirse como los más orgullosos al estar de cara a cara con Tony Iznaga (El Jilguerito), Marisol Guillama, Onel Zamora (El poeta Viajero), Arián López Rosado, Marcos David Fernández (El Kíkiri de Cisnero), Yuniesky Sacerio (Américo El Guajiro de Güinia), Oscarito y Eduard Rodríguez, se escucharon en voces tanto de pioneros, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ancianos que adoran esas figuras de la Televisión Cubana.

Estamos soñando despiertos, aseguró Manolo Roque Consuegra, lldeliza Gómez Rodríguez les entregó la más dulce de sus sonrisas, Ailín Curbelo Entenza dejó todo para acudir al recibimiento, Jorge Rodríguez Galindo, exhibió su sombrero negro de paño y bailó con Marisol, Víctor René del Toro, caminó desde muy lejos y Benedicto Ortíz, tonadista empírico hasta subió al escenario para acompañar a las estrellas que brillaron en todas las horas, aún cuando el sol calentaba bien fuerte.

Sin soslayar ese compromiso que los acompaña en cada despertar: producir para el pueblo, los anapistas cienfuegueros abrieron sus brazos a la brigada, recibieron a decir de ellos una inyección de vitamina en el advenimiento del triunfo revolucionario cubano, y dieron gracias a su organización por traer a los más apartados parajes de la geografía del territorio la fortuna de lo autóctono.

Esta fiesta guajira devino gran coro de voces profesionales, expertas, espontáneas y competitivas de grupos etáreos diferentes que acompañaron gentilmente Manolo Hernández Félip y José González Ercia, guitarrista y trecista locales.

Javier Ventura Cárdenas, funcionario de la Dirección Nacional de la ANAP, declaró que Cienfuegos es la quinta provincia que acogió a la brigada artística, que comenzó su actuación en Soledad de Mayarí durante el acto central por el Veintiuno de Septiembre, aniversario del Congreso Campesino en Armas y siguió su recorrido por Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey y Villa Clara.

La presentación prosigue el nuevo año, hasta el propio 17 de mayo, que estará en composición completa, en la provincia que gane la sede de las actividades centrales y el acto del aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria.

LOS ARTISTAS CONFIEZAN A LOS CIENFUEGUEROS

AMÉRICO

Este recorrido es lo más lindo que me ha regalado la vida, me siento como en casa, importante, los cienfuegueros me regalaron más humor del que entregué, es algo lindo. Llevo de experiencia el talento de los campesinos, sus tradiciones y hasta sus añoranzas. Es lindo contar después a nuestras familias cómo se comportó el público.

EL KÍKIRI DE CISNEROS

En mi tierra me pusieron a prueba con los piropos y eso me enriquece porque puedo demostrar como poeta lo que tengo de enamorado, trasmitir en décimas lo que siento por la vida. Me crezco en la comunidad con el aplauso de la gente buena, es donde me sale mejor el don y llego a sentirme como un verdadero campesino.

EL JILGUERITO

Mi canto es un saludo al nuevo aniversario del triunfo de nuestra Revolución. Cienfuegos es un público amante de la cultura cubana en general, adoran, respeta y veneran la música campesina y su arte. Yo soy Cuba y sigo los ideales de Fidel, Martí. Tengo orgullo de que los cienfuegueros de hoy sigan las tradiciones de mi abuelo y mi padre. A esos sureños regalo esta décima.

Yo a todos los felicito

y me van a perdonar

si no les puedo dejar

otro verso más bonito

quisiera del infinito

traerles todo el encanto

yo quisiera por lo tanto

regalarles por ejemplo

un angelito de un templo

en vez de darles mi canto

EL POETA VIAJERO. Onel Zamora

Estoy regocijado por sentirse hijo de Cienfuegos donde viví 3 años de mi vida. Volver a esta tierra y estrecharse en un abrazo con viejos compañeros a significado mucho, imposible de describirlo en palabras. Cienfuegos es un pedazo de mi alma. Les prometo con el corazón que cuando salgan a las siete en Palmas y Cañas, van a estar en mi mente.

LA RUBIA PELIGROSA

Cienfuegos es una provincia destacada en la promoción de la música campesina, la que más espacios y peñas tiene. Reconozco que saben apreciar el punto cubano, a los cultores del género campesino. Son conocedores, respetuosos y estimulan la unidad y la producción. Cuba es el punto Cubano, es música y Cienfuegos su exponente.

ARIAN

Soy natal de Cienfuegos, de Cartagena, que más entonces que aprovechar esta oportunidad de llevar mi modo de decir a los más recónditos lugares. La música campesina es bien aceptada en cualquier zona rural y por amor propio a lo nuestro, como en Cienfuegos no hay otro espacio más placentero para mí por lo que significa para esta carrera y mi desarrollo artístico. Felicitaciones a la ANAP por darme esta oportunidad y crear la brigada

EDUARD

Me siento muy feliz por ser tan aplaudido y ver tantos jóvenes en los auditorios. Es la segunda vez que estoy en esta tierra, la primera fue en el concurso Luis Gómez in memorian, también canté en el parque Villuendas y como dijo el Benny, Cienf es la ciudad que más me gusta a mí. Estoy realizando con gusto esta misión, sembrando el grano del guajiro repentista.

OSCARITO

Estar en esta brigada es un orgullo muy grande, porque defendemos la tradición y la trasmitimos a los jóvenes, la generación a la que pertenezco, doy continuidad a este patrimonio que es la música guajira. Quedé impresionado por la sencillez de los campesinos cienfuegueros. Esta brigada es Revolución y solidaridad. Los cienfuegueros son maravillosos.