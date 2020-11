Al César, lo que es del hombre jit de hoy

Desde que llegó a las temporadas élites de la pelota cubana, inscribió su nombre en los principales cintillos noticiosos. Justo en su primera campaña estampó récord de jit, con 134, y en la segunda volvió a sobrepasar la centena de imparables, con 108. En la presente contienda, es el indiscutible número uno en ese casillero, al acumular 62, faltándole 39 encuentros.

Lo que está haciendo César Prieto en la 60 Serie Nacional es una verdadera hazaña. Su equipo, Cienfuegos, ha celebrado 36 partidos y él ha pegado inatrapables en ¡35! En estos momentos lleva 27 encuentros consecutivos bateando incogibles, lo cual hace peligrar el récord del santiaguero Rey Isaac, quien logró 37 partidos, uno detrás de otro, pegando jits.

Este muchacho, de solo 21 años, con el ritmo que lleva, pasará nuevamente de los cien, y sería otra marca, es decir, rebasar esa barrera en sus tres primeras series nacionales. Desde ya, es el nuevo hombre jit de nuestro béisbol.

No tenía duda de que había alcanzado el récord de su coterráneo José Dariel Abreu, de 31 desafíos al hilo marcando en el casillero de las conexiones con esa categoría, hasta que el anotador del estadio 5 de Septiembre, el inquieto Daisuke González Murakami, nos advirtió de que aún no se puede fijar esa cifra. Le pregunté: ¿por qué?

«Él bateó de jits en sus primeros cuatro juegos, luego no lo consiguió en el quinto, ante Ciego de Ávila (17 de septiembre pasado); después volvió a hilvanar cuatro choques más, dos ante Las Tunas y dos frente a Camagüey, pero en el tercero con los agramontinos (24 de septiembre), llegó la lluvia y se selló el enfrentamiento en cuatro entradas, en las cuales en dos veces al cajón él no tenía jits. Es decir, es un juego no terminado, por lo cual ha de estar en reserva hasta que se reanude, y ojalá conecte imparable», expresó el anotador.

Desde esa lógica, si César no marcara en la continuación de ese duelo, su cadena comenzaría el 26 de septiembre, cuando se adjudicó un sencillo contra Santiago de Cuba, y que hasta hoy está en 27 salidas consecutivas prendiendo la H en la pizarra de los estadios. Si conectara jit, entonces, a los 27 habría que sumarle los cuatro antes del choque del 24 de septiembre, más ese, y serían cinco, con lo cual tendría 32, o más, si continúa produciendo sin fallar, hasta que se concluya aquel match.

En un tuit del analista Yirsandy Rodríguez, cuando otro usuario de la red le expresa que la segunda base de los Elefantes acaba de empatar con Abreu, con 31 juegos consecutivos, el especialista responde: «Sí, aunque aún hay un juego sellado de por medio, César ya es un gran pelotero de esta liga», y agregaba en cuanto a la actuación en los clásicos cubanos que «Prieto está en otro nivel».

Pero pase lo que pase, al César, lo que es del hombre jit, pues ya es incuestionable su talento y la manera en que se entrega en cada juego de pelota para no solo prestigiarla, sino regalarle a la afición, cada día, una emoción diferente. Como Yirsandy y Daisuke, pienso que nunca antes estuvo más amenazado el récord de Rey Isaac, uno de los llamados irrompibles del béisbol cubano.

