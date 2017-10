¿Afecta la diferencia de edad a la felicidad de la pareja?

Tener una gran diferencia de edad en la pareja aporta una mayor satisfacción para ambos a corto plazo pero esta felicidad se desvanece con el tiempo. Esta es la conclusión del estudio desarrollado por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder (EE. UU.) y que recoge la revista Journal of Population Economics.

Los investigadores analizaron 13 años de datos longitudinales de miles de hogares australianos, identificando un patrón entre infelicidad y matrimonios con diferencia de edad notable. Los resultados también sugieren que estas parejas (en las que uno de los dos es bastante más joven que el otro), son menos resistentes frente a las recesiones económicas en relación con sus homólogos de similar edad.

Quizá no resulte sorprendente tampoco esta conclusión, pues el estudio confirmó que los hombres fueron los que mayor satisfacción marital sentían cuando salían con una mujer más joven, especialmente en los primeros años de convivencia. Esto mismo también sucede al contrario (mujer mayor y hombre joven).

“Encontramos que los hombres que están casados con esposas más jóvenes son los más satisfechos y los hombres que están casados con esposas mayores son los menos satisfechos. Las mujeres también están particularmente insatisfechas cuando están casadas con maridos mayores y particularmente satisfechas si están casadas con esposos más jóvenes”, aclara Terra McKinnish, coautora del trabajo.

Sin embargo, esta felicidad inicial no dura mucho tiempo. Se erosiona rápidamente tras 6-10 años de matrimonio en relación a las parejas con una gran diferencia de edad entre ellos.

“Con el tiempo, las personas que están casadas con un cónyuge mucho más viejo o más joven tienden a tener una mayor disminución en la felicidad con el tiempo, en comparación con aquellos que están casados con cónyuges de edad similar”, dijo McKinnish.

Una explicación para esta disminución de la felicidad podría ser que la diferencia de edad entre los cónyuges afecta a la capacidad de la pareja para responder a los vaivenes económicos negativos, como una pérdida de empleo, por ejemplo.

“Observamos cómo las parejas responden a los choques negativos y, en particular, si tienen un gran problema económico o un empeoramiento de sus finanzas domésticas. Encontramos que cuando las parejas tienen una gran diferencia de edad, tienden a tener un descenso mucho mayor en la satisfacción conyugal cuando se enfrentan a un traspié económico, en comparación con las parejas que tienen una diferencia de edad muy pequeña”, declara McKinnish.

Según los autores, una posible explicación para esto podría ser que las parejas de edad similar están más en sincronía con las decisiones de la vida que afectan a ambos (tener hijos, hábitos de gasto general) y, por lo tanto, están mejor equipados para adaptarse a un repentino problema financiero. Por el contrario, una sacudida financiera inesperada podría exponer tensiones subyacentes y desajustes en parejas con una brecha de edad más grande.

Los hallazgos se basan en datos de la encuesta de hogares, ingresos y dinámica laboral en Australia (HILDA), un estudio longitudinal que comenzó en 2001. La muestra representativa a nivel nacional estaba inicialmente compuesta por 7.682 hogares con 19.914 individuos y los participantes fueron re-encuestados cada año con preguntas que miden diversos aspectos de la satisfacción con la vida.

Referencia: The marital satisfaction of differently aged couples. Wang-Sheng Lee y Terra McKinnish. Journal of Population Economics 2017 doi.org/10.1007/s00148-017-0658-8

(Tomado de Muy Interesante)