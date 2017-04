Este 19 de abril conmemoramos el aniversario 56 de la Victoria de Playa Girón, aplastante triunfo sobre la fuerza invasora que llegó a Bahía de Cochinos en la madrugada del 17 de abril de 1961, con mil 500 hombres: equipados, entrenados y financiados por el gobierno de Estados Unidos.

La contienda se tornó en hazaña y el pueblo “con las armas en la mano y al precio de su sangre” luchó por el socialismo. En menos de 72 horas, el imperialismo tuvo su primera gran derrota militar en América, porque los cubanos decidimos ser dueños de nuestro destino y hacer de la dignidad el bastión.

El líder y su pueblo cambiaron “el rojo color del cielo por el blanco color de palomas”, así lo atesora la historia de la nación. Una y otra vez, el Comandante en Jefe volvió sobre sus pasos, no encima del tanque Sherman sino con el micrófono como arma contra el olvido y la desmemoria, para recordarnos que no hay “libertad regalada”, y que un día el pueblo fue también ejército.

Cada vez que regresemos a sus discursos, encontraremos la epopeya contada por el protagonista:

Discurso en el Acto de Conmemoración de la Victoria de Playa Girón, en el Teatro Chaplin, 19 de abril de 1965

“El 19 de abril se ha convertido en una fecha histórica para nuestro país. El 19 de abril se une a las demás fechas con las que se ha ido escribiendo la historia de nuestra Revolución. Pertenece, al igual que el 26 de Julio, el 1ro de Enero, el 13 de Marzo, el 2 de Diciembre, a la historia de esta Revolución”.

“Subestimaron a nuestro pueblo, calcularon mal; y ellos, acostumbrados a trabajar con cerebros electrónicos, con datos, con cifras, con computadoras de todo tipo, se equivocaron, porque hay algo que sus cerebros electrónicos no podían medir, hay algo que sus computadoras no podían calcular, y eso era: la dignidad, la moral, y el espíritu revolucionario de nuestro pueblo. Porque fue el espíritu del pueblo lo que aplastó a los invasores”.

“La importancia histórica del 19 de abril se sale de los marcos de nuestro propio país, porque ese día, ciertamente que el imperialismo yanki recibió su primera gran derrota en América”.

“Si el 26 de Julio marcó el inicio de la lucha armada del pueblo, el 19 de abril marcó el día en que los planes trazados por los sesudos generales del Pentágono, por las lumbreras de la Agencia Central de Inteligencia, se vinieron abajo, se vinieron abajo estrepitosamente, y se vinieron abajo en cuestión de horas”.

Discurso pronunciado en el acto central por el XXXV Aniversario de la Victoria de Playa Girón, efectuado en Matanzas, el 16 de abril de 1996

“No queremos lucha, no queremos guerra. No tenemos que hacer papel de valientes; creo que ni ellos mismos dudan del valor de nuestro pueblo. Queremos paz, y vuelvo a repetir la idea: trabajaremos por la paz hasta el límite de lo que admiten el honor y la dignidad de nuestro país, y nuestro sentido de responsabilidad, porque no queremos una victoria como la de Girón, ni cien victorias como la de Girón. Lo que queremos es la paz, la salud de nuestro pueblo, el bienestar de nuestro pueblo, la vida de nuestro pueblo, que solo arriesgaremos sin vacilación cuando sea al precio de la soberanía, de la independencia, del honor, de la libertad, y estoy completamente seguro de que todos ustedes coinciden con este principio, con esta idea”.

“Eran días difíciles aquellos de Girón, sabíamos que el imperialismo no perdonaría la Revolución que estábamos haciendo”.

“(…) a partir del 17 de abril nuestro pueblo luchó ya, con las armas en la mano y al precio de su sangre, por el socialismo. Era el momento, realmente, de dar aquella respuesta enérgica, valiente, desafiante, porque Girón ocurrió cuando estábamos rodeados por escuadras norteamericanas, y como diciéndoles: Si quieren desembarcar, desembarquen, no les tememos, y nuestra idea y nuestro propósito es este.”

“Pienso, sinceramente, que lo de Girón fue una gran proeza de nuestro pueblo, y no solo por lo que hizo, sino por lo que estuvo dispuesto a hacer, por la seguridad que uno tiene de que los yankis habrían salido derrotados de Cuba, aunque el precio para nosotros hubiese sido muy alto”.

Discurso pronunciado en el Acto Central por el XV Aniversario de la Victoria de Girón y la Proclamación Socialista de Nuestra Revolución, el 19 de abril de 1976

“(…) a partir de Girón nació realmente nuestro partido marxista-leninista; a partir de aquella fecha se cuenta la militancia en nuestro partido; a partir de aquella fecha el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes; a partir de aquella fecha el destino de los pueblos de este continente, en la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos, sería diferente. Porque, dígase lo que se diga, a partir de Girón todos los pueblos de América fueron un poco más libres”.

(Tomado de Cubadebate)