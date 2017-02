Camilo en la memoria de Fidel

En la historia de Cuba han existido hombres que han dejado huellas imborrables en la memoria de nuestro pueblo. Camilo Cienfuegos es uno de esos hombres inigualables e incondicionales al ideario de la Revolución Cubana.

Su jovialidad natural, su honestidad, su compañerismo, sus ideales patrióticos y revolucionarios forjados desde muy joven, así como su entrega a la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, son valores destacados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al evocar al Héroe de Yaguajay el 28 de octubre de 1989, en conmemoración del XXX aniversario de la desaparición física de Camilo Cienfuegos.

Frases de Fidel sobre Camilo

“Camilo era hombre que amaba las tareas difíciles; pudiéramos decir que era un hombre que amaba las dificultades, que sabía enfrentarse a ellas y era capaz de realizar proezas en las más increíbles circunstancias”.

“Camilo estaba muy claro sobre lo que significaba revolución: no en balde tenía antecedentes revolucionarios en su familia, no en balde fue trabajador humilde, no en balde bebió desde la cuna las ideas revolucionarias, no en balde tenía un tremendo temperamento revolucionario, no en balde tenía un gran alma revolucionaria”.

“Cobra todo su significado la historia de Camilo, no solo por lo que hizo, no solo por sus heroicas proezas combativas, sino también por sus ideas, por sus conceptos, por sus propósitos profundamente revolucionarios”.

“¡Cómo le habría gustado a Camilo ver a esta juventud surgida de la Revolución, nacida de la Revolución, educada en la Revolución!”

“En el pueblo hay muchos Camilo.” Camilo salió del pueblo, tuvo la posibilidad de potenciar y desarrollar sus extraordinarias facultades; pero cuando veo a nuestros jóvenes al pie de un torno, al pie de un horno de fundición, cuando los veo en un laboratorio, cuando los veo trabajando 10, 12, 13 y 14 horas, me confirmo más y más en aquella profunda convicción de que en el pueblo hay muchos Camilo”.

(Tomado de Cubadebate)