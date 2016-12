10 noticias relevantes sobre Cuba en 2016

El fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hizo que el 2016 dejara un conmovedor recuerdo en el pueblo de Cuba, que ha expresado su decisión de continuar el proceso democrático gestado por el insigne estadista.

A continuación, les referimos algunos de los más significativos hechos ocurridos en el país caribeño durante el año 58 de su Revolución.

El 11 de febrero del 2016 Cuba dio la bienvenida al patriarca Kirill, máxima figura de la Iglesia Ortodoxa de Moscú y toda Rusia. Durante su visita oficial, el líder religioso recorrió sitios históricos y de interés social. A la misa oficiada en la Catedral Ortodoxa Rusa de La Habana asistió el presidente Raúl Castro y otros dirigentes nacionales. La Orden “José Martí”, la más alta que confiere el Estado cubano, fue entregada al Patriarca Kirill por su contribución al desarrollo de las relaciones entre Rusia y Cuba. También realizó una visita de cortesía al líder revolucionario Fidel Castro Ruz.

El 12 de febrero y en el aeropuerto “José Martí” de La Habana, tuvo lugar el histórico encuentro entre el patriarca Kiril y el Papa Francisco, quien eligió a Cuba para dialogar con el líder religioso ruso. Este fue el primer acercamiento de los máximos representantes de las Iglesias Católica y Ortodoxa tras la ruptura entre ambas en 1054.

El 20 de marzo llegó a La Habana el presidente de los Estados Unidos Barak Obama, para una visita oficial de 3 días. La misma formó parte del proceso de normalización de relaciones iniciado en diciembre del 2014. Obama es el segundo Jefe de Estado del norteño país que pisa suelo de Cuba. El primero fue Calvin Coolidge, quien llegó a La Habana en 1928 para asistir a la Sexta Conferencia Panamericana.

Miembros de su familia y 40 congresistas acompañaron al presidente Barack Obama durante su permanencia en Cuba, donde pudo apreciar la vida de una nación enfrascada en su desarrollo socio económico y el mejoramiento del bienestar de sus ciudadanos a pesar del bloqueo impuesto por Washington. Por ello, la mayor isla de las Antillas ha sido merecedora del reconocimiento y el respeto internacionales.

La realización del séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba fue otro relevante momento de acontecer en la mayor isla de las Antillas durante el 2016, año en que celebró los aniversarios 55 de la proclamación del carácter socialista de su Revolución y de la derrota en Playa Girón del ataque mercenario financiado por los Estados Unidos.

Realizado del 16 al 19 de abril, el séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba estuvo consagrado al análisis de las acciones necesarias para materializar las transformaciones económicas y sociales en el país. Los mil delegados al encuentro partidista ratificaron los principios que guían la política exterior de Cuba y reiteraron la decisión de los cubanos de defender la soberanía nacional.

Emotiva fue la presencia del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro en la sesión de clausura, en la cual advirtió acerca del peligro que representa el poder destructivo del armamento moderno para la humanidad y la paz del planeta. El séptimo Congreso del Partido Comunista patentizó la decisión de los cubanos de proseguir la construcción de un socialismo próspero y sostenible sin sacrificar la soberanía, las riquezas, el bienestar y la seguridad nacionales.

Radio Habana Cuba, que festejó sus 55 años de existencia el 1 de mayo pasado. Con su salida al aire en MIL 961, la emisora de ondas cortas rompió el cerco informativo impuesto a la entonces joven Revolución Cubana. Actualmente transmite en español, inglés, francés y árabe, también lleva su mensaje de amistad al mundo en creole, portugués y esperanto.

La entrega a Radio Habana Cuba de la distinción “La utilidad de la Virtud”, máximo lauro que confiere la Sociedad Cultural José Martí, fue uno de los numerosos homenajes recibidos por la emisora en el aniversario 55 de su creación.

El 7 de junio pasado La Habana recibió formalmente el título de Ciudad Maravilla. Como tal, fue seleccionada en el 2014 por miles de participantes en el tercer concurso anual convocado por la fundación suiza New Seven Wonder Cities. Elogiada por sus bellezas arquitectónicas y jovialidad de sus habitantes, la capital de Cuba se extiende por 728 kilómetros cuadrados. Su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

En septiembre del 2016 en Cuba se aprobó el uso del “Heberferon”, medicamento inyectable destinado al tratamiento del cáncer de piel. Ese fármaco es un logro del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que cuenta con más de 200 registros sanitarios en 34 países. Canadá, Brasil, los Estados Unidos y Venezuela figuran entre ellos. El nuevo producto será de gran utilidad en Cuba, donde se registra una considerable incidencia de cáncer en la piel. Ello se debe, en gran medida, al intenso sol y la exposición prolongada a sus radiaciones ultravioletas.

El 5 de octubre del 2016, la provincia de Guantánamo fue azotada por el huracán Matthew, que dejó un panorama de desolación en Baracoa, ciudad primada del país. En esa urbe, casas, escuelas, centros económicos y de salud quedaron reducidos a escombros.

De categoría 4 en la escala Saffir Simpson, el huracán Matthew derrumbó más de 38 mil viviendas, dañó la agricultura y afectó los servicios de comunicaciones y eléctricos en Guántanamo, la región más oriental de Cuba. Los daños económicos ascienden a unos 63 millones de dólares.

Cuantiosos recursos fueron asignados por el Estado cubano para el inmediato inicio de las labores de recuperación en Guantánamo. Su acelerada marcha y resultados fueron reconocidos por la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Myrta Kaulard.

Los habitantes de Guantánamo han recibido la ayuda solidaria de Venezuela y Ecuador, entre otros países.

Cuba obtuvo una resonante victoria el 26 de octubre pasado cuando la Asamblea General de la ONU aprobó por 191 votos a favor una Resolución que insta a los Estados Unidos a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por más de medio siglo.

Por primera vez no hubo pronunciamientos en contra, pues los Estados Unidos e Israel se abstuvieron. Ese cambio de actitud es una evidencia del aislamiento de Washington en la Organización de Naciones Unidas.

Durante 25 años consecutivos la comunidad internacional ha patentizado su rechazo al asedio económico contra Cuba, castigo que le ha sido impuesto por defender su dignidad y soberanía.

Calificado de “acto genocida”, el bloqueo ha causado a la pequeña nación daños económicos que ascienden a 753 688 millones de dólares. Ese injusto sistema de sanciones constituye el mayor obstáculo para el desarrollo de Cuba. Su levantamiento es uno de los factores indispensables para la normalización de las relaciones con los Estados Unidos.

El 14 de noviembre, el Consejo de Estado de la República de Cuba indultó a 787 presos por razones humanitarias. Con ello, también respondió al llamado hecho por el Papa Francisco a los jefes de Estado en el Año Santo de la Misericordia. Para proceder a la excarcelación, las autoridades cubanas tuvieron en cuenta los delitos cometidos por los sancionados, su conducta en prisión y el tiempo extinguido de la pena impuesta. Mujeres, jóvenes y enfermos también fueron indultados.

Como en ocasiones anteriores, asesinos, homicidas, violadores y narcotraficantes no recibieron los beneficios de la amnistía. En igual condición quedaron quienes han atentado contra el buen desarrollo de la infancia o cometieron delitos de extrema peligrosidad.

El fallecimiento el 25 de noviembre del 2016 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, será un hecho inolvidable para quienes en cualquier rincón del mundo aboguen por la paz y el bien de la humanidad.

Nacido el 13 de agosto de 1926, Fidel Castro se consagró desde la juventud a un quehacer destinado a borrar injusticias sociales y traer la soberanía a su patria. Será el eterno guía del proceso revolucionario que ha multiplicado conquistas sociales en Cuba, país devenido emblema de altruismo . Como se ha reconocido, donde hay una emergencia o un desastre, los cubanos han sido los primeros en llevar ayuda y sustento.

Jefes de Estados, autoridades religiosas, dirigentes de organismos internacionales y personalidades del mundo han expresado su pesar por la muerte de Fidel. Al igual que el pueblo de Cuba, millones hombres y mujeres de todo el planeta le han rendido entrañable tributo. Con su humanismo y solidaridad, Fidel transformó el acontecer en África para bien de varias naciones de ese continente.

Tomado de Radio Habana Cuba